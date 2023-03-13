三星傳上半年量產第三代4奈米晶片 與台積電競爭白熱化

三星電子在先進製程提升效能和良率上大有突破，與台積電在 5 奈米及更先進製程的量產方面競爭可望升溫。（路透）

南韓媒體 BusinessKorea 報導，三星 將在今年上半年開始量產第三代4奈米製程晶片 。報導說，三星電子4奈米在發展之初良率不穩，如今在效能、功耗及面積（Performance，Power，Area；PPA）上均有進展，可望吸引大型企業客戶下單。

據三星電子12日發布的業務報告，三星電子將在今年上半年開始量產4奈米2.3代製程晶片，這是三星首度明確提到4奈米後續版本的量產時間表。

與早期4奈米版本SF4E相比，第2、3代版本的效能較佳、省電效率較高，使用的面積也較小。SF4E製程晶片雖已商業化，良率控管卻遇到極大瓶頸，導致三星最大客戶高通（Qualcomm）把訂單轉給台積電 。

不過，報導說，三星4奈米製程良率去年年初步入正軌，產能也穩定提升。業界內部人士估計，三星4奈米製程良率約有60%，尚不及台積電的70~80%，但專家認為三星良率正大幅提升、後續版本也在加速量產。

報導說，由於三星電子在先進製程提升效能和良率上大有突破，與台積電在5奈米及更先進製程的量產方面競爭可望升溫。

目前最先進的半導體製程為3奈米，但仍以4奈米和5奈米製程為主。根據市場研究公司 Counterpoint Research 估計，去年第3季為止以4奈米和5奈米製程最高，占銷售額22%，超過6奈米和7奈米的16%，以及16、14和12奈米製程的11%。

台積電計劃在位於美國亞利桑那州的晶圓量產4奈米晶片，計劃於2024年投產。而三星也在位於德州泰勒市的晶圓廠建立一條 4 奈米製程的產線，預計在2024年下半年開始量產。