超級財報日 美國四大CSP本周四都將公布財報 投資人最關心這件事

微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜都將在29日公布上季財報。（路透）

名列美股 七雄的微軟（Microsoft）、Google 母公司Alphabet、Meta和亞馬遜 ，將在美股29日盤後公布上季財報。隨著市場爭論議題從人工智慧（AI）資料中心過度建設轉向投資效益，市場將聚焦於這些大型科技公司的AI支出，能否轉化為獲利成長動能。

AI題材逐漸進入要求更嚴格階段，光是懷抱野心已不足以打動市場，投資人如今希望看到AI支出仍創造持久成長，並帶動獲利增強及投資報酬變得更清晰的證據。微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜2026年預估共將花費6,450億美元，比去年增加56%左右。投資人仍能忍受鉅額支出，但對模糊不清支出的容忍度可能很有限。

微軟2026年度AI和雲端基礎設施支出可能逼近1,460億美元，2027年度資本支出預估將進一步攀升至近1,700億美元。這樣大手筆的投資讓微軟幾乎沒有含糊其辭空間，市場希望微軟再次保證，這種等級的投資仍與需求、獲利和營運槓桿匹配。

微軟在止於3月底的年度第3季營收預估約年比成長約16%到814億美元，每股盈餘（EPS）可能增加約17%至4.04美元，智慧雲端營收預料將成長28%，其中雲端運算事業Azure成長約38%，AI貢獻度預估約21.4%。雲端利潤率及Copilot普及度，也是觀察重點。

Alphabet今年資本支出預估將維持在1,750億-1,850億美元，彭博資訊預測明年支出額將逼近2,000億美元，現在需要證明該公司在不削弱搜尋事業獲利能力的情況下，逐漸成為更全面的AI平台題材。

Alphabet上季營收預估將成長約11%至1,070億美元左右，經調整後EPS約2.83美元。從事業來看，搜尋營收成長率預估將比前一季小幅下滑至16%，Google雲端平台營收成長率在AI工作量擴大帶動下，可能落在50%區間，YouTube及廣告營收預料將成長12%。

Meta今年資本支出預料將介於1,150億-1,350億美元，明年支出額預估將落在1,420億美元左右。基於Meta核心廣告事業持續創造穩健現金流，市場是否仍接受在基礎事業已獲利豐厚情況下大舉投資AI，Meta將成為最明確考驗。

分析師預期，Meta上季營收將成長約31%至555億美元左右，經調整後EPS約7.51美元，投資人將關注廣告營收、AI模型動能及支出紀律等議題。

亞馬遜預料將重申今年全年資本支出將為2,000億美元的預測，是超大規模雲端服務業者（hyperscaler）中，花錢最兇者。由於亞馬遜AWS仍居企業和開發商運算需求的核心，亞馬遜或許是整個AI基礎設施題材最重要的風向球。

市場預測，亞馬遜上季營收將成長約14%，AWS營收在AI需求強勁等因素帶動下可能成長25%，經調整後EPS估為2.11美元左右。