英特爾領軍費半18連漲 科技五雄財報+鮑爾謝幕秀考驗下周漲勢

英特爾周五飆漲 24%，攻上2000年網際網路泡沫巔峰以來的首見新高。(美聯社)

英特爾（Intel）周五領軍暴衝之下，不僅激勵輝達（NVIDIA）和台積電 ADR同創新高，為費城半導體指數締造連18日漲勢，也帶動史坦普 500 指數和那斯達克指數周五再創歷史新高。

投資人無視地緣政治緊張局勢，持續加碼科技股，但下周將面臨科技巨人領軍「超級財報周」考驗，聯準會 （Fed）下周三將舉行主席鮑爾任內最後一次決策會議。

英特爾周五飆漲 24%，攻上2000年網際網路泡沫巔峰以來的首見新高。英特爾公布營收展望優於分析師所料，資料中心對中央處理器（CPU）的需求極其強勁。

費城半導體指數周五大漲4.3%，一連12 個交易日刷新新高水準，連18日上漲下來，漲幅高達47%。

輝達和台積電ADR分別大漲 4.3%和5.2%，重登歷史新高，輝達市值也突破5兆美元。超微 （AMD）大漲 14%，市值首度突破 5,000 億美元大關。

那斯達克指數周五上漲 1.6%，今年以來第五度刷新歷史高峰。史坦普500指數上漲 0.8%，今年九度創新高。兩年前已將英特爾從成分股中剔除的道瓊工業平均指數下跌 0.2%。

史坦普 500 指數本周上漲 0.5%，那斯達克指數上漲 1.5%，兩大指數連四周收紅。道瓊指數本周則下跌 0.4%。

英特爾亮眼的財報表現，是財報季的又一亮點，也讓市場淡化由美伊戰爭引發的震盪。

Resonate Wealth Partners投資長朱利亞諾（Alex Guiliano）說：「過去六個月一直被打壓的 AI 題材，即使在面臨地緣政治風險的情況下，表現仍極富韌性。英特爾的利多提振了整個晶片領域的信心，並讓投資人有理由繼續在這領域建立部位。」

布蘭特原油期貨周五微漲 0.2%，收在每桶 105.33 美元。美國原油下跌 1.5%，收在每桶 94.40 美元。

波灣局勢緩和的跡象也有助於提振周五股市，傳出美伊官員可能談判的消息後，大盤保持漲勢。對部分投資人而言，市場仍陷於兩股勢力的拉鋸：一邊是戰爭造成的經濟損害風險，另一邊則是持續成長的企業獲利。

避險基金 Marshall Wace 首席市場策略師巴克（Seb Barker）說：「美股對戰爭的敏感度已大幅降低。」在衝突期間，他的投資組合一直押注美股表現將優於大盤，這項布局也在 4 月收到成效。

不過，Ameriprise 首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）提醒，下周將是驗證這波漲勢的關鍵一周。

單單下周就有超過三分之一的史坦普500指數成分股公司公布財報，科技七雄中的五雄──微軟、Alphabet、亞馬遜和 Meta將於周三盤後發布財報，投資人將關注這些公司的資本支出計畫。蘋果將於周四公布財報。

Fed台北時間周四凌晨公布決策，預料將維持利率不變。投資人關注決策者對於戰爭對經濟影響、以及未來利率走向的最新看法。

鮑爾主席任期將於 5 月 15 日屆滿，這將是他掌舵期間最後一場會議。美國司法部已表示將結束對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查，排除阻礙華許接掌主席的障礙。