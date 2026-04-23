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耐吉啟動今年第二輪裁員砍1400職位 科技部門首當其衝

編譯季晶晶／綜合外電
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耐吉（Nike）宣布今年第二輪裁員計畫，預計全球削減約1,400個職位。(美聯社...
耐吉（Nike）宣布今年第二輪裁員計畫，預計全球削減約1,400個職位。(美聯社)

運動用品大廠耐吉（Nike）周四宣布新一輪裁員計畫，預計全球削減約1,400個職位，占整體人力少於2%，受影響員工遍及北美、亞洲及歐洲地區，其中以科技部門為主要調整對象。

營運長Venkatesh Alagirisamy在發給員工的內部備忘錄中指出，此次裁員是「Win Now」轉型策略的一環，目標在於重塑科技團隊、推進Air製造現代化、調整部分Converse鞋履業務，並將材料供應鏈工作整合至鞋類與服飾供應鏈團隊。

Alagirisamy表示，此次調整將使全球營運團隊減少約1,400個職位，「對直接受影響的員工及其周遭團隊而言都相當艱難」。他強調，這並非全新的方向，而是既有工作的下一階段。

耐吉發言人表示，調整是為因應體育產業的變化步調、提升組織效率並加速成長。受影響員工將於周四起陸續收到通知。

這是執行長希爾（Elliott Hill）推動轉型下的最新一波重組行動。公司近年銷售表現疲弱，他正試圖帶動業務回升。耐吉今年來多次裁員：1月裁減約775名員工，主要為美國配送中心職位，以加速自動化應用；去年夏季也曾針對企業部門裁減不到1%人力，以重新調整業務結構。

耐吉截至去年5月底全球員工約7萬7,800人。根據上月公布的第3季財報，公司警告本財年剩餘時間銷售將持續下滑，其中本季中國市場預估下跌20%。

裁員消息公布後，Nike股價在紐約盤後交易微升約0.5%，但今年以來累計下跌30%。

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