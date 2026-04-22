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庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

編譯葉亭均／綜合外電
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蘋果公司執行長庫克。(美聯社)
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

蘋果公司執行長庫克透露，2012年在iPhone上推出地圖應用程式Apple Maps，是他擔任執行長後「第一個真正重大的錯誤」。

這款地圖App當年在全球多地運作不佳，提供錯誤導航、地標標示錯誤，整體使用體驗遠不如當時iPhone上由Google提供的服務。

即將在8月底卸下執行長職位的庫克，周二（21日）與下一任執行長特納斯舉行員工大會。庫克在會中表示：「這個（地圖）產品還沒準備好，而我們當時以為是因為測試偏向在地化內容的關係。」

結果那次失敗的推出，最終引發庫克任內首次重大高層人事調整，他開除了軟體主管霍斯托（Scott Forstall）。霍斯托曾是蘋果已故共同創辦人賈伯斯的重要合作夥伴。

庫克也表示，有「非常多時刻」讓他感到自豪，尤其是蘋果智慧手表Apple Watch及其健康功能。2014年該產品發表時，主要的健康功能僅為心率監測，但此後加入多項功能，例如高血壓偵測。

庫克說：「我還記得第一次收到用戶來信，告訴我Apple Watch救了他一命。」「現在我幾乎每天都會收到類似訊息，但那第一封讓我特別震撼，甚至讓我當場停下腳步。」

庫克在2011年8月接替賈伯斯出任CEO，預定今年9月起交棒給特納斯。他接任時，蘋果市值為3,500億美元，如今已膨脹至4兆美元。他也推動公司拓展新領域，例如更大與更小尺寸的iPad、更多款式的iPhone、AirPods，以及線上服務。

庫克表示，他犯過的錯誤「一長串」，但公司大致避免了過去15年困擾其他消費電子公司的大規模產品召回或取消問題。除了Apple Maps外，其他失誤還包括無線充電板AirPower的失敗，以及長達十年的自駕車開發未能成功。不過，這些都未演變為拖累公司的重大危機。

庫克說，Apple Maps的挫敗最終成為寶貴經驗。他當時向用戶致歉，甚至建議從App Store下載其他競爭對手的地圖應用。

他表示：「我們道歉了，並告訴大家『去用那些其他的App吧，它們比我們好』，這確實讓我們吞下苦果。」「但這對用戶來說是正確的做法，也顯示我們始終把用戶放在決策核心。」

庫克補充說：「現在我們擁有全球最好的地圖應用。我們學會了堅持，並在犯錯後做出了正確的選擇。」

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