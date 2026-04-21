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馬斯克砸重金搶訂親 SpaceX敲定有權以600億元收購AI新創Cursor

編譯葉亭均／綜合外電
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特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。(路透)
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。(路透)

SpaceX表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，將在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元。這顯示SpaceX正努力追趕競爭同業在AI寫程式領域的步調。

SpaceX周二（21日）在社群平台X發文宣布上述交易，表示兩家公司「正密切合作，打造全球最佳的程式設計與知識工作 AI」。

SpaceX表示，該公司獲得選擇權，可在今年以600億美元收購Cursor的母公司Anysphere，但如果選擇不進行收購，那麼將支付Cursor 100億美元。這會名列企業史上最大「分手費」協議之一。

馬斯克近期已將旗下的太空公司SpaceX與旗下的AI公司xAI完成合併，預定今年稍後進行首次公開發行股票（IPO）。不久前，馬斯克才坦言xAI在程式工具方面落後同業之後，並矢言要要從根本重新打造這家公司。今年3月，他已下令進行一輪裁員，同時也積極延攬工程人才，先前甚至曾從Cursor挖角。

據報導，Cursor先前正與投資人洽談在新一輪籌資募款約20億美元，並使公司估值超過500億美元。輝達（Nvidia）與創投業者Andreessen Horowitz原本都準備參與該輪融資。

Cursor在2023年推出的AI助理可協助程式設計人員更高效地撰寫程式碼與除錯。該公司已成為史上成長最快的新創公司之一，也是科技業「vibe coding（氛圍式編程，即開發者透過自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼）」時代的核心角色之一，因為軟體開發人員對AI程式工具的需求正快速上升。

Cursor 總裁蕭茲（Oskar Schulz）表示：「SpaceX團隊擁有龐大的運算資源，我們認為雙方可以共同擴展模型開發能力，對此感到非常興奮。我們也非常喜歡他們的團隊。」

隨著Anthropic、OpenAI以及眾多新創紛紛推出產品以簡化軟體開發流程，AI 程式設計領域的競爭正持續升溫。

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