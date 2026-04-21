庫克任期內蘋果股價上漲19倍 特納斯接力須強化AI時代布局

特納斯接掌蘋果這家全球第二大的公司時，面臨重大挑戰。（歐新社）

蘋果（Apple ）執行長庫克 帶領公司股價飆升後，9月1日將卸下執行長職位。他的繼任者特納斯（John Ternus）面臨艱鉅挑戰，外界預期，硬體工程出身的特納斯，將帶領蘋果重新聚焦硬體，布局人工智慧（AI）時代蘋果該占據的地位。

庫克任職蘋果執行長的15年間，成績亮眼，領導蘋果股價累計上漲1,932%，遠優於標普500同期的504%漲幅，市值更從不到3,500億美元，推升至4兆美元，。

特納斯接掌蘋果這家全球第二大的公司時，面臨重大挑戰。他需要讓蘋果在AI領域具備競爭力，同時要因應困擾整個消費電子產業的供應鏈吃緊問題。

投資人對蘋果目前在AI領域的表現特別不滿，所謂的「Apple Intelligence」功能2024年才宣布，開發時程一直延宕。蘋果預計9月推出全面升級的Siri，決定先以Google的Gemini模型驅動。

Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）指出：「任命特納斯為執行長很合理，因為蘋果領導階層歷來根植於核心的硬體業務，尤其是iPhone。」

這次高層人事異動，意味著未來又會再更加重視硬體。

Forrester分析師查特吉（Dipanjan Chatterjee）認為，在特納斯領導下，蘋果可能會引領AI時代的新裝置形態，「庫克雖然維持了蘋果的穩定成長，但未像賈伯斯當年推出iPhone那樣，帶來足以重塑未來20年競爭力的顛覆性創新」。

蘋果在宣布特納斯將接棒庫克的同時，也任命斯魯吉（Johny Srouji）為硬體長。斯魯吉說，蘋果將橫跨五大關鍵領域，整合硬體團隊。五大領域是：硬體工程、矽晶片、尖端科技、平台架構以及專案管理部門，預定增加數千人負責各項硬體產品的工程。

特納斯2001年加入蘋果產品設計團隊，曾在iPad、AirPods等多項產品的推出中扮演關鍵角色，最近負責監督蘋果平價筆電MacBook Neo的推出，受到消費者熱烈歡迎。

蘋果在去年推出iPhone Air，今年傳出正在開發折疊手機。

在蘋果追求新一代iPhone形態的同時，也面臨記憶體等零組件成本飆升的壓力。蘋果若要在其裝置生態系中全面推動Apple Intelligence，就必須配備足夠強大的記憶體來支援AI運算。

Seaport分析師高柏格（Jay Goldberg）本月稍早指出，蘋果正以溢價大量採購記憶體。