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大鴿派沃勒警告美國可能陷入「持久性」通膨 暗示Fed難降息

編譯任中原／即時報導
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沃勒之前的政策立場偏向鴿派，重視就業，因此他警告通膨上升風險尤其受到重視。(路透...
沃勒之前的政策立場偏向鴿派，重視就業，因此他警告通膨上升風險尤其受到重視。(路透)

美國聯準會（Fed）重量級理事沃勒警告，伊朗戰爭使美國經濟面臨有如疫情之後的通膨震撼風險。沃勒之前的政策立場偏向鴿派，重視就業，因此他警告通膨上升風險尤其受到重視。

沃勒（有投票權）警告，油價上漲，加上川普提高關稅，使美國經濟承受長期且沈重物價上漲壓力的可能性升高。他表示，「我相信這一連串物價震撼，有可能使通膨上升期更長，一如我們在疫情期間所見到的一連串震撼」。

沃勒的發言凸顯出Fed官員擔心這場伊朗戰爭，將使美國民眾對於通膨能夠獲得控制的信心受到傷害。美國通膨率已經連續5年多都高於2%目標，現在油價急漲幾乎確定將使未來幾個月的通膨年升幅進一步升高。3月消費者物價指數（CPI）年升3.3%，顯示戰爭推升燃料價格，已將各項成本拉高。

沃勒並表示，戰爭一旦拖長，可能引發「非常複雜」的停滯性通膨腳本；這種情勢「可能意味」Fed將無法藉由降息來刺激經濟。

他指出，戰爭迅速解決，及荷莫茲海峽重開，則對美國通膨的衝擊只是短期性。但他警告，較長期的能源價格仍然居高，使美國陷入較高通膨的機率「落地生根」，家庭與企業將開始預期長期性的高物價壓力。他強調，「我將特別注意這次震撼，加上關稅的影響，已經出現通膨預期上升的跡象」。

目前市場基本上已經排除今年Fed降息的可能性。

川普

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