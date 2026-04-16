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美國活牛期貨價創新高 烤肉季到牛肉價格飆

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國牛肉價格因成本增加、供應縮減而大漲。 （美聯社）
美國牛肉價格因成本增加、供應縮減而大漲。 （美聯社）

隨著牧場因經營成本節節高升而縮減牛群數量，美國活牛期貨價格已飆漲到歷史新高，將讓美國今年夏季烤肉旺季的成本更高。

芝加哥商品交易所的活牛期貨行情14日上漲1.4%至每磅251.425美分，為1960年代有交易紀錄以來的最高，15日收盤雖回落至251.075美分，卻仍位處歷史高價。活牛期貨每口合約代表共4萬磅重的活牛，通常約為30-35頭已育肥、可供屠宰的牛隻。

活牛期貨價格過去12個月來已上漲超過25%，因為牧場的成本上升，並縮減牛群規模。美國牧場業者與屠宰業者本就承受成本增加的壓力，伊朗戰爭又再導致肥料與燃料價格上漲。

根據巴克萊銀行（Barclays）的推估與美國農業部的資料，美國3月牛隻屠宰量降至220萬頭，低於去年同期的250萬頭，同期的牛肉產量減少30萬磅，降至190萬磅。美國牛群規模已萎縮至自1950年代以來的最小，然而當時美國人口只是現在的一半。

供應已受限推升牛肉價格。美國勞工統計局（BLS）的消費者物價指數報告顯示，3月漢堡用牛絞肉的平均零售價格約為每磅6.7美元，較去年同期上漲約12%。聯邦政府數據顯示，牛絞肉今年稍早價格已衝到1984年以來最高。

美國銀行（BofA）的報告指出，在雞蛋與雞肉價格因禽流感疫情消退而回落的同時，牛肉價格卻繼續攀高，預料將拖累餐廳業者的同店銷售成長，特別是較依賴牛肉的連鎖業者，例如麥當勞（McDonald's）、Chipotle、Shake Shack、Cracker Barrel。

不過，巴克萊分析師圖勒表示，儘管牛肉產量下降、漲價壓力加重，消費者對牛肉的需求仍維持穩定。

美國農業事務聯合會（AFBF）14日發布調查指出，近60%的受訪美國農民說，隨著價格上升，其財務持續惡化。許多人表示，無法負擔經營農場所需的全部肥料。

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