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費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

編譯劉忠勇／綜合外電
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CNBC名嘴克雷莫（Jim Cramer）也提醒，美伊停火消息激勵本周股市大漲後...
CNBC名嘴克雷莫（Jim Cramer）也提醒，美伊停火消息激勵本周股市大漲後，市場變得「過度自信到難以置信」。(路透)

美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突，暫且擱下戰爭所引發的物價漲勢。對於厭倦戰爭的投資人而言，下周起陸續公布的企業財報才是一大亮點。

美國3月通膨數據大致符合預期，標普500指數周五早盤一度延續連七日的漲勢，但美伊談判的變數仍在，終場轉為小跌0.1%。費城半導體指數繼續大漲2.3%，台積電ADR也因第1季營收超出預期後上漲1.4%。

費城半導體指數已連三日創下歷史新高且連八日上漲，這波漲幅高達24.5%，英特爾（Intel）和輝達（NVIDIA）也連八張，英特爾這波漲勢甚至超過51%。台積電ADR同期間漲17.1%。

美國三大指數創下今年來最佳單周表現，漲幅均超過 3%。美伊周六在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判，投資人抱持審慎樂觀態度，寄望持續近六周的戰爭能有永久解方。

美國周五公布首份可以反映完整反映伊朗戰爭爆發後的物價數據顯示，3月消費者物價年增率為3.3%，符合經濟學家所料，主要反映的是能源價格飆漲，其中汽油價格較去年同期大漲 18.9%，燃油價格更是暴漲 44.2%。

Northlight 資產管理公司投資長投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說：「可以預料，至少在未來幾個月內，通膨數據仍將高於正常水準，因為屆時會有塞船的情況，且物價也需要時間才能回落到戰前水準。」

不過，美國總統川普周二晚間宣布停火後，國際油價已應聲重挫，美國和國際油價雙雙創下 2020 年全球旅遊戛然而止導致油價崩盤以來最大單周跌幅。西德州中級原油（WTI）大跌 13.4%，收在每桶 96.57 美元。布蘭特原油期貨下跌 12.68%，收在95.20 美元。

投資銀行 Stifel Financial 股票交易董事總經理威格斯（Justin Wiggs）說：「我們確實看到部分風險偏好回升，但感覺大家在進入周末更多談判之際，對於這類風險資產仍有些退縮。」

資深策略師納瓦里爾（Louis Navellier）說：「短期內的焦點仍將集中在伊朗局勢。如果事態失控，飛彈再次滿天飛，我們肯定會再次看到大盤向下震盪。」

CNBC名嘴克雷莫（Jim Cramer）也提醒，美伊停火消息激勵本周股市大漲後，市場變得「過度自信到難以置信」。他說：「以為中東局勢一切將迎刃而解的想法，在我看來實在太過牽強。」

美國財報季下周將由美國各大銀行揭開序幕，投資人將尋求證據，確認美國企業獲利運作是否仍然順暢，並觀察中東戰爭及隨之而來的能源成本漲勢，是否已對樂觀的企業前景構成威脅。

高盛、摩根大通和美國銀行在內的各大銀行將接連公布財報。根據 FactSet 數據，標普 500 指數成分股公司第1季獲利成長率預料將達 12.6%。

Alpine Macro 首席股票策略師喬吉（Nick Giorgi）說：「市場之所以如此強勁，是因為看好獲利會上升。戰爭尚未對基本面產生任何負面影響。如果基本面開始出現連鎖性的負面衝擊，那麼一切就另當別論了。」

伊朗 美伊 英特爾

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