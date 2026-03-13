我的頻道

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

紐約財政前景「負面」？曼達尼稱「為時過早」

川普點名鮑爾急催降息 債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普周四在社群媒體Truth Social發文，催聯準會主席鮑爾降息，稱不必等到下次會議。（美聯社）
美國總統川普周四在社群媒體Truth Social發文,催聯準會主席鮑爾降息,稱不必等到下次會議。(美聯社)

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

川普周四在社群媒體Truth Social發文，點名聯準會主席鮑爾，要求立即降息。他寫道：「聯準會主席『太遲』鮑爾今天在哪裡？他應該降低利率，現在就降，不要等到下次會議！」

川普施壓之際，白宮正面臨中東戰事推升物價的政治壓力。油價上漲威脅推高生活成本，美國民眾的不滿情緒升溫，恐不利共和黨在11月期中選舉的選情。

債券市場的反應與川普的期待背道而馳。投資人愈來愈不相信聯準會會降息。與聯準會政策會議掛鉤的利率互換合約顯示，交易員目前只押注今年降息約24個基點，低於周三晚間約30個基點的預期。就在2月28日，市場還普遍預期今年至少降息50個基點。

Natixis投資銀行部門美國利率主管John Briggs指出，布蘭特原油自2022年以來首次重新站上每桶100美元，加劇市場對通膨衝擊的憂慮。他表示，雖然當前經濟環境與2022年不盡相同，例如經濟成長前景較弱、就業市場較疲軟、財政刺激力度也較小，但市場對油價推升通膨的「肌肉記憶」仍然強烈。

市場重新定價也拖累美國公債。對聯準會政策最敏感的2年期美債殖利率一度上升6個基點至約3.71%，創去年8月以來新高。

同時，美國債市本周供給壓力也在增加。企業大量發行新債，美國財政部周四標售220億美元30年期公債。本周稍早標售的3年期與10年期公債需求偏弱，也進一步推高殖利率。

聯準會下一次利率決策會議將於3月18日登場，市場普遍預期本次將按兵不動。

共和黨 社群媒體 川普

