看病太貴 調查揭1/3美國人「曾為醫療費用勒緊褲帶」

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
根據今天公布的一項調查顯示，1/3美國人表示，去年曾為支付醫療費用，不得不作出某些犧牲，像是省下一餐或節省用藥。示意圖。（AI生成）
根據今天公布的一項調查顯示，1/3美國人表示，去年曾為支付醫療費用，不得不作出某些犧牲，像是省下一餐或節省用藥。

法新社報導，根據非營利組織聯盟West Health-Gallup Center去年針對2萬名受訪者進行調查預估，超過8200萬名美國人曾為支付醫療帳單，至少作出一項犧牲。

其中最弱勢與無保險的族群最可能擠壓開支，但連11%的小康家庭也表示不得不做出取捨。

West Health Policy Center總裁勒希（Tim Lash）指出，「當所有收入等級的家庭都被迫在醫療費用與繳交暖氣或電費之間抉擇時，這不只是個人預算問題，而是制度性失敗。」

美國11月即將舉行期中選舉，民眾對於生活成本不斷攀升的疑慮，預料將再度成為選舉焦點。

另外，被稱為「歐記健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）相關補助即將到期，預計2026年情勢將更為嚴峻。

美國並未像法國等其他已開發國家設有全民公共醫療保險制度，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，美國醫療支出高於其他已開發國家，但包括平均餘命等多項指標表現卻較為落後。

期中選舉 醫療保險

伊拉克兩油輪領海遇襲 原油轉運站全面緊急停運

戰火未歇…高盛上調油價預測 澳洲最大銀行預估最糟的情況會是這樣

