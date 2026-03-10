我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的護航？路透：美海軍天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

AI需求大爆發 甲骨文營收增22%上修2027財測

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望。該股盤後一度大漲近10%，儘管常規交易時段下跌1.43%至149.40美元。(路透)
企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望。該股盤後一度大漲近10%，儘管常規交易時段下跌1.43%至149.40美元。(路透)

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

在截至2月28日的會計年度第3季，甲骨文營收年增22%至172億美元，高於市場預估的約169億美元；調整後每股盈餘為1.79美元，也優於市場預期的1.70美元。淨利由去年同期的29.4億美元增至37.2億美元。

備受市場關注的雲端基礎設施業務表現亮眼，營收猛增84%至49億美元，增速高於前一季的68%。整體雲端業務（含基礎設施與SaaS軟體）營收成長44%至89億美元，占公司總營收逾一半。

甲骨文表示，公司正為OpenAI、Meta等客戶提供大型AI雲端基礎設施，包括部署大量晶片的資料中心，用於AI模型訓練與推論。大型AI合約帶動訂單快速累積，剩餘履約義務（RPO）增至5,530億美元。

展望未來，甲骨文預期下一季營收成長率介於19%至21%。公司同時上修2027會計年度（2026年6月起）營收預測至900億美元，高於市場預估的約866億美元，並維持本年度500億美元的資本支出計畫。管理層預計未來三年將新增逾10GW的AI運算能力。

儘管AI基礎設施投資規模龐大，甲骨文表示，多數大型AI合約由客戶預付款或由客戶自行提供繪圖處理器（GPU），因此預期毋需為這些合約額外籌資。

共同創辦人兼董事長艾利森在法說會表示，AI程式碼生成工具正提升開發效率，使甲骨文能以更少人力打造更多軟體，並為醫療、金融等產業建立自動化生態系。他也回應市場對「SaaS末日」的疑慮，認為受衝擊的將是規模較小或單一產品的業者，而非甲骨文。

世報陪您半世紀

甲骨文

上一則

史坦普500回吐漲幅收黑 伊朗戰爭陰影持續壟罩市場

延伸閱讀

OpenAI為何放棄德州資料中心擴建？真正原因不是AI需求降溫

OpenAI為何放棄德州資料中心擴建？真正原因不是AI需求降溫
甲骨文與OpenAI協商破局 德州資料中心擴建喊卡

甲骨文與OpenAI協商破局 德州資料中心擴建喊卡

資料中心訂單「創記錄成長」 ASIC大廠邁威爾財測優預期

資料中心訂單「創記錄成長」 ASIC大廠邁威爾財測優預期
甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光