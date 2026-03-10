我的頻道

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

史坦普500回吐漲幅收黑 伊朗戰爭陰影持續壟罩市場

編譯葉亭均／綜合外電
圖為紐約證交所交易員。（路透）
美國股市周二（10日）尾盤吐回盤中漲幅，史坦普500指數翻黑作收，投資人評估美以對伊朗戰爭提前結束的希望漸淡、軍事威脅再度升級、原油供應前景出現矛盾訊號，擔心經濟陷入停滯性通膨。

道瓊工業指數10日收盤下跌34.29點，跌幅0.07%，收47,706.51點； 史坦普500指數下跌14.51點，跌幅0.21%，收6,781.48點；那斯達克指數微漲1.16點，漲幅0.01%，收22,697.10點。

費城半導體指數上漲54.72點，漲幅0.70%，報7,865.12點。

史坦普500指數抹去一度高達0.7%的漲幅，有美股恐慌指數之稱的Cboe波動性指數（VIX）徘徊在25附近，前一個交易日一度觸及4月以來最高。

在史坦普500指數的11個主要類股中，科技類股是唯一上漲的類股，而受原油價格下跌拖累的能源類股跌幅最大。

晶片製造商周二走高，輝達（Nvidia）上漲1.2%，Sandisk和威騰電子（Western Digital）分別上漲5.1%和1.6%。

美國總統川普針對伊朗在關鍵的荷莫茲海峽布設水雷的報導做出回應，威脅將採取報復行動，並再次要求伊朗全面投降。

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey表示：「市場原本展露些許反彈力道，如今卻全盤盡失。投資人普遍陷入困惑。」「白宮傳出的消息曾給市場帶來希望，但隨後理性聲音占上風，市場意識到這件事遠未結束。」

隨著美國國防部長赫塞斯警告說，周二伊朗將迎來最猛烈的打擊，三大股指盤中稍早走勢頗為震盪。

這場衝突引發原油價格飆升，在勞動力市場疲軟的背景下加劇了通膨疑慮，引發市場擔心經濟陷入物價上漲、同時經濟放緩的停滯性通膨情勢。

盤中稍早，市場仍對短期內達成解決方案抱有希望，儘管伊朗革命衛隊宣布在美以停止空襲前，不允許任何石油離開中東，並引發川普威脅稱若伊朗阻斷原油出口，將「以20倍力道」猛烈打擊。

在有關伊朗於荷莫茲海峽布水雷的報導傳出之前，白宮表示，美軍尚未護航任何商船通過海峽。此前美國能源部長萊特在X平台刪除先前宣稱美海軍成功護航油輪穿越該戰略水道的貼文。

布蘭特與西德州原油期貨10日均收低逾11%。Murphy & Sylvest高級財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示：「當你看到黃金、石油或其他資產出現那種拋物線式上漲時，只要出現一點相反的消息， 往往會迎來相當劇烈的回檔。」

醫療保險公司Centene在重申2026年盈利預期後股價下跌逾16%。

甲骨文在盤後公布財報，AI雲端業務銷售強勁，股票在盤後交易中上漲逾7%。

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

