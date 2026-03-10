我的頻道

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

編譯吳孟真／綜合外電
研究機構稱，將油價上漲與長期通膨壓力畫上等號的憂慮，可能被過度放大。 （美聯社）

美國與伊朗爆發戰事，推升油價並拖累股市，市場憂心能源成本上升恐使通膨復熾。不過，研究機構指出，這個憂慮可能被過度放大。

伊朗戰爭干擾全球石油供應，國際油價自2月中以來已上漲約50%，9日盤中一度衝破每桶110美元。Pantheon Macroeconomics同日指出，在此情況下，美國汽油價格可能很快升至每加侖約4美元，高於3月初的3美元。

不過，該機構認為，即便通膨短期出現反彈，也不會持久，主因美國勞動市場過於疲弱，難以持續支撐通膨大幅上升。

Pantheon Macroeconomics首席美國經濟學家Samuel Tombs表示，「短期內，聯準會（Fed）將觀察能源價格飆升是否對通膨帶來更廣泛的影響」，「不過，出現第二輪效應的風險偏低；若雇主在薪資制定上仍握有主導權、且消費者縮減支出，即使通膨預期上升，也難以形成實質影響」。

美國勞工統計局（BLS）上周公布，2月美國經濟流失9.2萬個就業機會，遠遜於市場原先預期的新增逾5萬個職位，勞動市場再現轉弱跡象。Samuel Tombs預估，今夏失業率將升至約4.75%，高於目前的4.4%。

油價

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

油價飆升打亂降息計畫 Fed今年恐只降1-2碼

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美戰略儲油剩20天用量 油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
2026-03-04 18:01

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美債大跳水 10年期殖利率突破4%
2026-03-02 20:33

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字
2026-03-06 12:23

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析
2026-03-05 01:40

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素
2026-03-02 22:33

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

2026-03-02 22:33

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」