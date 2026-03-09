川普宣布戰爭快結束擬解除制裁穩油市 原油重挫10%

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價今天（10日）開盤後大跌，西德州原油期貨一度暴跌10%，原因是美國總統川普表示伊朗戰爭很快就會結束。(路透)
國際油價今天（10日）開盤後大跌，西德州原油期貨一度暴跌10%，原因是美國總統川普表示伊朗戰爭很快就會結束，而且他的政府正解除對部分國家的制裁，以穩定石油市場，消息帶動油價逆轉前一天飆高的走勢，轉為下跌。

西德州中級原油（WTI）4月期貨今天開盤後一度重挫10.29%，至每桶85.02美元，盤中跌幅收斂至7%，報每桶88.05美元。

在周一，油市劇烈震盪，WTI油價盤中曾暴漲逾31%，衝上119.48美元，但隨著傳出G7準備必要時釋放戰略石油儲備的消息，油價回落，收盤上漲4.26%至每桶94.77美元。這一油價波動幅度創下自疫情最嚴重時期油價一度跌至負值以來的最大區間。

川普在佛羅里達州的記者會上表示，他計劃豁免與石油相關的制裁，並讓美國海軍護送油輪通過荷莫茲海峽。

川普說，他的政府正解除對部分國家的制裁，以穩定石油市場，但拒絕透露細節，「我們對一些國家實施了制裁。在（荷莫茲）海峽恢復通行之前，我們會先解除這些制裁」。

川普說：「我們正努力壓低油價。」「油價因為這次軍事行動而被人為推高。」

如果美國放寬對俄羅斯的制裁，可能會在伊朗衝突擴大、導致中東石油運輸嚴重受干擾的時候，增加全球石油供應。但這也可能讓美國在削弱俄羅斯、限制其用於烏克蘭戰爭收入方面的努力變得更加複雜。

川普稍後在記者會中還表示，他與俄羅斯總統普丁針對烏克蘭戰爭進行了一次「非常好的通話」。

不過，荷莫茲海峽目前實際上仍處於關閉狀態，導致包括沙烏地阿拉伯在內的波斯灣主要產油國被迫削減石油產量。

分析師與產業官員指出，除非能恢復油輪通過荷莫茲海峽的運輸流量，否則白宮幾乎沒有有效工具能迅速壓低油價。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球約五分之一石油供應必經的狹窄水道。

美國能源部長萊特周一則證實，美國正在考慮協調出售美國戰略石油儲備（SPR）中的原油，但目前尚未做出決定。他補充，美國沒有考慮透過限制能源出口來控制價格。

油價 川普

