我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

油價飆升打亂降息計畫 Fed今年恐只降1-2碼

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆。(路透)
多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆。(路透)

多家投資機構已經下修對今年聯準會（Fed）降息幅度的預期，主因油價急飆；而勞動市場走軟，也使Fed促進經濟成長並抑制通膨的任務益發複雜。

許多投資機構原先預期在11月國會期中選舉之前將降息2碼，但現在已經縮小降幅預期。利率期貨市場現在預期今年只會降息1碼或2碼，第一次降息的時間將延後到9月；上周市場還預期今年將降息2-3碼，首次降息是在7月。

RSM機構首席美國經濟學者布魯塞爾警告有發生「停滯性膨脹」的風險。他表示，「所有目光將持續聚焦於能源價格與通膨的方向」；如果油價仍然居高，且川普的貿易與移民政策繼續使企業停止增雇員工，Fed因應當前經濟震撼的能力將備受考驗。

上周五金融市場擔心物價持續上漲的程度，超過對就業市場的憂慮。高盛警告，如果荷莫茲海峽仍然關閉，布蘭特油價將衝破2008年時每桶140美元的高點。

在上周五，美國10年期公債殖利率大幅上升18基點，是去年4月「解放日」以來最大單日升幅；周一再升7點，報4.21%。

Fed將於3月中開會，目前投資機構預期這次將按兵不動。2月就業數據超弱，加上油價飆漲，可能使決策官員內部的歧見更加深化。

目前一些決策官員「望穿」油價震撼，因為美國是能源淨出口國，所受衝擊不可能跟歐洲相同。理事鮑蔓（鴿派，有投票權）上周五表示，2月就業報告疲軟，證實勞動市場「可能應給予一些支持」。理事沃勒（鴿派，有投票權）也指出，「你們將看到汽油價格上漲，民眾可能受到一些震撼；但對我們這些考慮未來政策的人而言，這不大可能造成持久性的通膨」。

但一些經濟學者強調，由於通膨率已超標五年，因此Fed可能不得不因應伊朗戰爭的衝擊。安侯建業聯合會計師事務所美國首席經濟學者史旺克表示，「我們是仍在因應疫候通膨的少數經濟體之一。最近數據顯示通膨再度加速，而且提高關稅對通膨的影響還在醞釀之中」。

世報陪您半世紀

聯準會 期中選舉 油價

上一則

貝萊德私募基金 贖回比率急設限

延伸閱讀

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應
油價大漲 全球公債市場受創

油價大漲 全球公債市場受創
美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
美國2月就業超弱 下周降息的可能性不致完全排除

美國2月就業超弱 下周降息的可能性不致完全排除

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整