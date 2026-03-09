我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在油價飆升的背景下，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。(路透)
在油價飆升的背景下，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。(路透)

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

黃金現貨價周一一度重挫約2.5%，跌破每英兩5,050美元，延續上周逾一個月以來首見的周線收黑走勢。截至新加坡時間上午7時58分，金價跌1.9%，報5,075.07美元。其他貴金屬同步走低，其中白銀跌3.1%，白金與鈀金分別下跌4.6%和1.5%。

分析指出，金價下跌並非避險需求消失，主要源於兩大因素。首先，美以與伊朗的衝突未見緩和跡象，波灣地區主要產油國已削減產出，帶動原油價格飆升，加劇美國國內的通膨擔憂，使投資人降低對美國聯準會（Fed）降息的押注。市場目前已將聯準會首次降息的時間預期由7月延至9月，甚至有部分選擇權交易員押注今年可能不降息。較高利率與美元升值通常不利於不孳息資產如黃金等貴金屬。

其次，美元成為本輪動盪中最受追捧的避險資產。衡量美元兌一籃子主要貨幣表現的彭博美元現貨指數周一上漲0.6%，延續上周1.3%的升勢。美元兌所有主要貨幣均走強，其中瑞典克朗、澳幣與歐元在十國集團（G10）貨幣中跌幅居前，新興市場貨幣中則以南非蘭特貶幅最大。

市場人士指出，美元在地緣政治動盪中仍被視為「終極避風港」。金融服務公司Ebury市場策略主管Matthew Ryan表示，美元兼具高度流動性與避險地位，加上油價飆升帶動通膨預期，「只要戰事持續，看不到立即結束的跡象，美元就有繼續上行的空間」。

儘管短線承壓，金價今年以來仍累計上漲約17%。市場認為，美國總統川普引發的全球貿易與地緣政治動盪、各國央行持續購金，以及股市劇烈波動時黃金作為流動性來源的角色，都為金價提供支撐。中國人民銀行2月再度增持黃金，購金紀錄已連續16個月。

澳盛銀行策略師表示，市場需為短期油價上行與風險規避情緒升溫做好準備。在這樣的環境下，能源依賴度較高的經濟體可能承受更大壓力，而美元則可能繼續受益。

世報陪您半世紀

聯準會 貨幣 新興市場

上一則

料準科技7雄表現遜色 華爾街老手示警：美股崩盤風險升至35%

下一則

油價狂漲30% 又急拉上攻120美元 更多中東產油國減產

延伸閱讀

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應
美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整