戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣 全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

黃金現貨價周一一度重挫約2.5%，跌破每英兩5,050美元，延續上周逾一個月以來首見的周線收黑走勢。截至新加坡時間上午7時58分，金價跌1.9%，報5,075.07美元。其他貴金屬同步走低，其中白銀跌3.1%，白金與鈀金分別下跌4.6%和1.5%。

分析指出，金價下跌並非避險需求消失，主要源於兩大因素。首先，美以與伊朗的衝突未見緩和跡象，波灣地區主要產油國已削減產出，帶動原油價格飆升，加劇美國國內的通膨擔憂，使投資人降低對美國聯準會 （Fed）降息的押注。市場目前已將聯準會首次降息的時間預期由7月延至9月，甚至有部分選擇權交易員押注今年可能不降息。較高利率與美元升值通常不利於不孳息資產如黃金等貴金屬。

其次，美元成為本輪動盪中最受追捧的避險資產。衡量美元兌一籃子主要貨幣表現的彭博美元現貨指數周一上漲0.6%，延續上周1.3%的升勢。美元兌所有主要貨幣均走強，其中瑞典克朗、澳幣與歐元在十國集團（G10）貨幣中跌幅居前，新興市場 貨幣中則以南非蘭特貶幅最大。

市場人士指出，美元在地緣政治動盪中仍被視為「終極避風港」。金融服務公司Ebury市場策略主管Matthew Ryan表示，美元兼具高度流動性與避險地位，加上油價飆升帶動通膨預期，「只要戰事持續，看不到立即結束的跡象，美元就有繼續上行的空間」。

儘管短線承壓，金價今年以來仍累計上漲約17%。市場認為，美國總統川普引發的全球貿易與地緣政治動盪、各國央行持續購金，以及股市劇烈波動時黃金作為流動性來源的角色，都為金價提供支撐。中國人民銀行2月再度增持黃金，購金紀錄已連續16個月。

澳盛銀行策略師表示，市場需為短期油價上行與風險規避情緒升溫做好準備。在這樣的環境下，能源依賴度較高的經濟體可能承受更大壓力，而美元則可能繼續受益。