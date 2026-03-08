料準科技7雄表現遜色 華爾街老手示警：美股崩盤風險升至35%

從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆2020年代」延續的機率高達 85%。（路透）

華爾街 知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

同時，他將「噴漲」（meltup）的機率，從 20%大幅下修至僅 5%。

這些預測比重的調整，反映了市場憂心中東衝突若持續延長，加上通膨衝擊，將會排擠家庭支出、侵蝕企業獲利空間，並增添聯準會（Fed）決策走向的變數。

原油價格周一飆漲至每桶 100 美元以上，是2022 年以來首見，並導致股市和公債價格雙雙走低。

雅德尼發布報告說，「美國經濟和股市目前正因伊朗局勢而陷入兩難，聯準會也是如此。」「若石油衝擊持續不退，聯準會的雙重目標將面臨夾擊，一方面是通膨升溫的風險日益增加，另一方面則是失業率攀升。」

美元無疑是最大贏家，美元過去一周兌幾乎所有主要貨幣皆走升，其他被視為避險資產的公債、日圓、瑞士法郎和黃金反而走跌。周一亞洲早盤，標普 500 指數期貨大跌 1.6%，可見避險基金同時加碼做空美股。

雅德尼對市場預測相當準確。這位策略師去年 12 月曾建議減碼所謂的「科技七雄」，轉而配置標普 500 指數中其他成分股。

雅德尼的基準情境依然不變。他所謂的「狂飆 2020 年代」（Roaring 2020s）情境，即預期在生產力快速提升的推動下，美國將迎接十年強勁且可持續的成長，至今年底前，此情境仍有 60% 的發生機率。

從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆 2020 年代」延續的機率高達 85%；他也認為有 15% 的機率會重演1970 年代停滯性通膨。

他在報告中寫道：「如果投資人開始預期會發生停滯性通膨，熊市出現的可能性就更高。」