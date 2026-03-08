我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

料準科技7雄表現遜色 華爾街老手示警：美股崩盤風險升至35%

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆2020年代」延續的機率高達 85%。（路透）
從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆2020年代」延續的機率高達 85%。（路透）

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

同時，他將「噴漲」（meltup）的機率，從 20%大幅下修至僅 5%。

這些預測比重的調整，反映了市場憂心中東衝突若持續延長，加上通膨衝擊，將會排擠家庭支出、侵蝕企業獲利空間，並增添聯準會（Fed）決策走向的變數。

原油價格周一飆漲至每桶 100 美元以上，是2022 年以來首見，並導致股市和公債價格雙雙走低。

雅德尼發布報告說，「美國經濟和股市目前正因伊朗局勢而陷入兩難，聯準會也是如此。」「若石油衝擊持續不退，聯準會的雙重目標將面臨夾擊，一方面是通膨升溫的風險日益增加，另一方面則是失業率攀升。」

美元無疑是最大贏家，美元過去一周兌幾乎所有主要貨幣皆走升，其他被視為避險資產的公債、日圓、瑞士法郎和黃金反而走跌。周一亞洲早盤，標普 500 指數期貨大跌 1.6%，可見避險基金同時加碼做空美股。

雅德尼對市場預測相當準確。這位策略師去年 12 月曾建議減碼所謂的「科技七雄」，轉而配置標普 500 指數中其他成分股。

雅德尼的基準情境依然不變。他所謂的「狂飆 2020 年代」（Roaring 2020s）情境，即預期在生產力快速提升的推動下，美國將迎接十年強勁且可持續的成長，至今年底前，此情境仍有 60% 的發生機率。

從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆 2020 年代」延續的機率高達 85%；他也認為有 15% 的機率會重演1970 年代停滯性通膨。

他在報告中寫道：「如果投資人開始預期會發生停滯性通膨，熊市出現的可能性就更高。」

世報陪您半世紀

華爾街

上一則

不可想像場景成真：荷莫茲海峽遭封鎖 歐亞油價衝擊續發酵

延伸閱讀

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂
華爾街紛紛翻多 BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX變身市場四分衛

華爾街紛紛翻多 BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX變身市場四分衛
暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整