我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

貝萊德私募基金 贖回比率急設限

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝萊德的HPS企業貸款基金目前申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。(路透)
貝萊德的HPS企業貸款基金目前申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。(路透)

投資人對於規模達2兆美元私募信貸市場焦慮加深，導致贖回需求大增。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)6日表示，在旗下一檔旗艦級私募信貸基金面臨贖回潮後，已決定限制投資人贖回在這檔基金的資金。

貝萊德這檔管理規模260億美元資產的HPS企業貸款基金，目前投資人申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。

消息拖累貝萊德股價6日收盤下跌7.17%，報955.45美元。其他另類資產管理如KKR、Ares Management的股票也出現大幅下跌。這些在私募信貸市場曝險較高的金融公司，今年以來股價創下十年來最差表現。

過去幾個月，投資人對私募信貸市場的信心急遽惡化。因為這個行業有很高比率為軟體公司提供融資，在投資人看著人工智慧(AI)新創公司推出的新工具，似會顛覆軟體公司傳統業務，大舉拋售軟體公司股票的同時，連帶重傷到私募信貸業者。

HPS基金的管理高層強調，限制贖回的措施將有助於基金在市場不確定與波動加劇時，仍有資金能投資於「具有吸引力的投資機會」。貝萊德在聲明中則是指出，若沒有5%上限這個機制，投資人的資金與基金所投資的私募信貸期限之間，將出現「結構性錯配」。

Evercore ISI分析師蕭爾說，現在投資人贖回申請動輒超過常見的5%門檻，貝萊德等公司面臨艱難決定，是否要向客戶提供更多的流動性。他認為，貝萊德將HPS基金的贖回比率限制在5%，是正確決定。如此將能避免基金被迫拋售資產，亦不必增加額外槓桿，得以保住完整性。

整體而言，私募信貸基金現今都在因應贖回潮。上周稍早，黑石(Blackstone)的旗艦私募信貸基金滿足了創紀錄7.9%比率的贖回要求，其中部分資金由公司本身及員工出面承接。

今年1月，Blue Owl Capital更是允許一檔科技投資主題基金的投資人，贖回約5.27億美元資金，相當於該基金淨資產約15%。

貝萊德的另一檔「貝萊德私募信貸基金」6日也揭露，投資人提出了4.5%比率的贖回申請，公司將會全部滿足。這檔基金截至去年年底資產約22億美元。

世報陪您半世紀

上一則

川普伊戰說詞反覆 投資人茫然 專家：對中東供油過度樂觀

延伸閱讀

中低收入者投資人數飆升 5年來增2.7倍

中低收入者投資人數飆升 5年來增2.7倍
美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？「AI熱錢埋下伏筆」

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？「AI熱錢埋下伏筆」
中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相

中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整