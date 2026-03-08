我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

華裔媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊戰火推升油價飆破110美元。(美聯社)
美伊戰火推升油價飆破110美元。(美聯社)

隨著更多中東主要產油國加入減產行列、荷莫茲海峽幾乎全面關閉，加上美國揚言要加劇這場已經顛覆能源市場的戰事，能源市場陷入動盪，油價飆破每桶110美元。這引發市場擔憂能源價格高漲可能急遽減緩美國經濟成長，美股期貨在本周開盤前大跌。道瓊工業指數上周剛創下近一年來最大單周跌幅。

倫敦布蘭特原油期貨一度跳漲20%至每桶111.04美元，西德州原油期貨大漲22%。由於荷莫茲海峽關閉，油輪無法裝貨，原油迅速塞滿儲存空間，阿拉伯聯合大公國和科威特已開始減少石油產量。伊拉克（Iraq）上周已開始關閉部分油田。

美股期貨應聲下跌。道瓊工業平均指數期貨下跌806點，跌幅1.7%；史坦普500指數期貨和那斯達克100期貨各跌1.5%。

在美國與以色列對伊朗發動空襲超過一周後，中東戰事沒有任何趨緩跡象。荷莫茲海峽是一條狹窄水道，平時承運全球約五分之一石油，其航運暫停加上能源基礎設施遇襲，已推高原油和天然氣價格。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，「每桶100美元的心理關卡可能只是短期目標。隨著戰事拖長、油輪無法裝貨導致儲油設施迅速滿載，產油國被迫壓低產量，油價還可能進一步上漲」。

十幾個國家被捲入衝突，市場開始擔憂通膨危機。美國零售汽油價格已升至2024年8月以來最高，對美國總統川普及所屬共和黨今年稍晚的期中選舉帶來重大挑戰。

儘管如此，川普仍持續推進戰事，他上周六在社群媒體貼文表示，美國會考慮打擊伊朗境內先前未被視為目標的地區和人員。此前，伊朗總統裴澤斯基安誓言不會退縮。

半官方媒體伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）8日（周日）報導，伊朗任命已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴為新的最高領袖，伊斯蘭革命衛隊並宣誓效忠。與此同時，紐約時報引述匿名官員報導，美國國務院已下令駐沙烏地阿拉伯的美方人員撤離。

上周末，更多主要能源基礎設施受到威脅，沙烏地阿拉伯攔截並摧毀了飛往日產100萬桶的Shaybah油田的攻擊無人機。沙國上周被迫暫停國內最大煉油廠Ras Tanura的運作，並在荷莫茲海峽關閉後試圖將石油轉運至紅海港口出口。

包括柴油等產品在內的能源價格上漲，正在整個市場產生連鎖反應。中國政府已要求國內大型煉油商暫停出口柴油與汽油；南韓則正考慮30年來首次實施油價上限。

反映短期供應吃緊的一個跡象是，布蘭特原油近月合約價差擴大至每桶8.29美元以上，是看漲訊號。一個月前這個價差僅62美分。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

本周開盤前 五件國際事不可不知

延伸閱讀

荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產

荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產
國際油價若衝破125美元 恐傷美經濟 戰略儲油剩20天用量

國際油價若衝破125美元 恐傷美經濟 戰略儲油剩20天用量
美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
石油出不了荷莫茲海峽 恐飆至每桶150元…重創全球經濟

石油出不了荷莫茲海峽 恐飆至每桶150元…重創全球經濟

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框