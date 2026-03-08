我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島9位女藝術家 用畫作說故事

紐約州上訴法院推翻法律 房東可拒收Section 8租屋券

中東衝突短期內可能難解 留意未來一周美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

二是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率修正值；3月密西根大學消費者信心指數初值； 2月消費者物價指數（CPI）、成屋銷售；1月JOLTs職位空缺、核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、貿易收支、營建許可、新屋開工等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括甲骨文、慧與企業、Adobe、Kohl's、Dollar General等。

富蘭克林投顧指出，雖川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄。此外，「大而美法案」刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁人工智慧（AI）資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。但中東局勢可能帶來干擾，若通貨膨脹因油價回升而遞延回落腳步，可能影響聯準會（Fed）利率決策，讓科技股表現更為顛簸。

不過，富蘭克林投顧指出，預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議投資人多元布局掌握多元投資機會。

世報陪您半世紀

關稅

上一則

三星工會9日啟動罷工投票 市場憂：罷工恐影響HBM生產

延伸閱讀

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫
美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂
川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率
未來一周美股四大觀察變數 更多元投資機會逐漸浮現

未來一周美股四大觀察變數 更多元投資機會逐漸浮現

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚