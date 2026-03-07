甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動Nvidia新一代晶片布局

甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物。（路透）

甲骨文 （Oracle）和 OpenAI 決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達 （Nvidia）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

The Information報導，甲骨文已為 OpenAI 在德州 阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約 40 萬顆輝達 Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。另外，正如 The Information 去年 4 月報導，甲骨文曾爭取 OpenAI 另外再簽下六棟建物的容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。

CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

據The Information 報導，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代 Vera Rubin 晶片， OpenAI 也不願意再擴大現有輝達的 Blackwell 晶片叢集。知情人士透露，OpenAI 傾向於將新一代晶片用於別處的資料中心。

彭博6日率先報導放棄擴建阿比林園區的消息。彭博另指出，輝達也因此協助 Crusoe 將園區剩餘空間出租給 Meta。據知情人士透露，和Meta 的談判目前尚處於初步階段。