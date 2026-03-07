我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機

辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動Nvidia新一代晶片布局

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物。（路透）
甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物。（路透）

甲骨文（Oracle）和 OpenAI 決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達（Nvidia）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

The Information報導，甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約 40 萬顆輝達 Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。另外，正如 The Information 去年 4 月報導，甲骨文曾爭取 OpenAI 另外再簽下六棟建物的容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。

CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

據The Information 報導，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代 Vera Rubin 晶片， OpenAI 也不願意再擴大現有輝達的 Blackwell 晶片叢集。知情人士透露，OpenAI 傾向於將新一代晶片用於別處的資料中心。

彭博6日率先報導放棄擴建阿比林園區的消息。彭博另指出，輝達也因此協助 Crusoe 將園區剩餘空間出租給 Meta。據知情人士透露，和Meta 的談判目前尚處於初步階段。

世報陪您半世紀

輝達 德州 甲骨文

上一則

油價大漲 全球公債市場受創

延伸閱讀

H200晶片銷中受阻 Nvidia轉攻VR領域

H200晶片銷中受阻 Nvidia轉攻VR領域
AI布局太燒錢 甲骨文擬裁員數千人

AI布局太燒錢 甲骨文擬裁員數千人
甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股
美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊

美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格