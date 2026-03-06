美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

投資人形容美股陷入「完美風暴」，但也不失為逢低加碼的時機。（路透）

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，無不打擊周五的美國股市。甲骨文 （Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

投資人下周仍將密切留意中東戰事可能擴散以及對能源供應造成的衝擊，並評估最新的通膨數據。其中最大的疑問是：這場美、以和伊朗之間的戰事能否迅速落幕，還是會演變成持久的衝突？

道瓊工業指數周五下跌453點，跌幅0.9%，周線下跌3%，創下去年4月來最大單周跌幅。史坦普500指數下跌 1.3%，本周累計跌幅達2%。科技股為主的納斯達克指數大跌1.6%，周線跌1.2%。

費城半導體指數周五大跌3.9%，台積電ADR重挫4.2%，周線各跌7.2%和9.5%。

美國2月劇減9萬2000個工作，遠遜於1月新增的12萬6000個和經濟專家預期增加的5萬個。失業率則微升至4.4%。

中東戰事擴大推升全球油價突破每桶90美元，更是雪上加雪。荷莫茲海峽已形同封鎖，科威特的積壓原油已無儲存空間，已被迫削減部分油田產量。

國際油價創下史上最大單周漲幅。西德州中級原油（WTI）周五狂漲12%至每桶90.90美元，創下2020年以來最大單日漲幅，本周飆漲36%。布蘭特原油期貨大漲8.5%至每桶92.69美元，本周漲幅達27%，創下史上最大漲幅。

投資人指出，勞動市場降溫，加上能源成本飆升，恐釀成停滯性通膨，使聯準會（Fed）陷入兩難。市場預期Fed本月開會會維持利率不變，而市場已下修對今年降息的預期。

摩根士丹利財富管理公司首席經濟學家詹特娜（Ellen Zentner）說：「勞動市場顯著疲軟將支持降息的理由，但鑒於油價長期維持高檔恐引發又一波通膨勁揚的風險，Fed或許只能被迫選擇按兵不動。」

Mahoney資產管理公司執行長馬洪尼（Ken Mahoney）說：「這簡直是形成了一場完美風暴。今年才剛過兩個月，我們就面臨四面八方的衝擊。」

投資人如今簡直焦頭爛額。人工智慧（AI）帶來的衝擊已影響從軟體業到保險業等各個領域。私募信用市場也承受壓力，大型機構紛紛暫停贖回並將減損放款價值。周五，貝萊德（BlackRock）因首次限制旗下一檔私募基金贖回，股價大跌7.2%。

美國公債殖利率周五收盤走低，但周線仍顯著上揚。經濟借貸成本指標10年期美債殖利率收在4.131%；反映投資人對短期利率預期的2年期美債殖利率，則微幅下滑至3.554%。

這場戰爭更凸顯了美國下周公布通膨的重要性。預定周三發布的2月份消費者物價指數（CPI），以及排定於周五公布的1月個人消費支出（PCE）物價，但都尚未反映伊朗戰事所引發的油價飆升。

Wolfe Research首席經濟學家羅思（Stephanie Roth）指出，伊朗戰局帶來的最大風險在於能源，並指出油價若上漲20美元，可能會使美國GDP下滑 0.1%，並導致整體通膨率攀升0.4%。

不過，有投資人認為，投資人未必得押注市場持續走弱，並指出川普過去政策大轉彎斑斑可考。馬洪尼表示，過去一周他一直在替客戶逢低進場，大舉敲進微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和卡特彼勒（Caterpillar）的股票。

他說：「總統有所謂TACO的傾向，」即川普經常宣佈強硬政策，隨後卻退縮。「我相信他現在一定因為油價問題，以及民眾對此再次感到強烈憂心，而接到了無數的抱怨。」