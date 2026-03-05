華爾街紛紛翻多 BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX變身市場四分衛

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街策略師紛紛對美股翻空為多。（路透）
華爾街策略師紛紛對美股翻空為多。（路透）

史坦普 500 指數自前一交易日低點反彈之際，BITG、高盛、城堡證券（Citadel Securities）在內多家法人紛紛加入看多美股的行列。史坦普 500 指數周三收盤上漲 0.8%，重登 6,800 點之上。

BTIG首席市場技術分析師柯林斯基（Jonathan Krinsky）說：「低點已現，我們應轉守為攻。」

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）依據他的市場基本面分析指出，現在正是對股市轉為看多的時機。

在此之前，由歐本海默（Peter Oppenheimer）領銜的高盛（Goldman Sachs）策略師指出，投資人應將美股任何修正視為買進機會，而非熊市的開端。

由於勞動市場數據優於預期、服務業景氣擴張，史坦普 500 指數從周二頹勢中反彈。基本面利多沖淡外界對美伊中東衝突持續的疑慮。儘管這場中東戰爭已進入第五天，且後續作戰日程仍不明朗，美國總統川普仍對美國對伊朗的軍事行動表示信心。

柯林斯基發給客戶的報告中指出，史坦普500指數已站上技術關卡，顯示後續若有回檔，仍可能反彈，這對押注下跌的投資人而言，構成了「空頭陷阱」。

在他看來，隨著史坦普 500 指數收復關鍵支撐水準，有幾個類股似乎已見底部。

柯林斯基在報告中寫道：「我們觀察到航空、消費、銀行、加密幣、軟體和中國相關類股已見底；而能源和必需消費品類股看起來像是處於戰術性高點。」

專攻投資部位和資金流向研究的羅布納表示，經過數周的震盪盤整，市場信心已經過洗禮，加上有利的季節性因素和堅持的散戶資金，已為行情反彈奠定基礎。

這代表羅布納立場大轉彎。他精準預測 2 月股市表現疲軟，而如今全球市場正困迫於油價飆升帶來的衝擊，以及中東戰事可能陷入泥淖的陰影。

羅布納周三寫給客戶的報告中說：「我們取消戰術性看空觀點，看好月中前會有反彈空間，而波動常態化將成為反彈的動因。」

羅布納寫道：「空方陣營已過度擁擠。」他認為目前的布局配置已為股市上漲營造空間。羅布納也說：「散戶依然是整個市場中最強勢的推手。」

他指出，今年以來，美股在下跌日的平均淨帳面交易額是上漲日的 2.5 倍。此比率2月更上升至 4.3 倍，可見即使市場波動加劇，逢低買盤依然展現出強大的韌性。

羅布納說：「跌勢已獲消化，漲勢則受壓制。部位和波動率完成重置，或許能開啟通往4月持續回補風險部位的窗口。」

Cboe 波動率指數（VIX）本周一度觸及 28.15，創下自去年 11 月以來的最高。但羅布納認為，價格波動加劇對股市而言，反而可能成為潛在的助漲力道。

他寫道：「波動率指數已不再是場邊的教練，而是在場上調遣的四分衛。」

華爾街 高盛

Meta擬開發自研晶片多領域應用 最終要用於訓練AI模型

金融業嚴防伊朗網攻 銀行神經緊繃 擔心DDoS威脅升高

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

