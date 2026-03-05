我的頻道

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

Polymarket伊朗押注狂吸金 4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

編譯季晶晶／綜合外電
美以軍艦示意圖。（新華社檔案照）
美以軍艦示意圖。（新華社檔案照）

在美國與伊朗衝突升溫之際，預測平台Polymarket自上周末以來迅速新增超過16個與伊朗相關的合約，包括押注政權更迭與軍事行動等題目。此舉吸引大量資金湧入，使其地緣政治類別交易額創新高，也引發來自美國國會的批評聲浪。

根據數據，截至3月1日的一周，該平台地緣政治賭盤交易額達4.25億美元。其中，押注「伊朗政權何時垮台」的合約最為熱門，投注金額已超過3000萬美元；預測「誰將成為下任最高領袖」以及「美軍何時可能進入伊朗」等市場，也分別吸引逾1600萬美元。

批評者警告，此類涉及軍事行動的賭盤，可能為掌握內線消息者提供牟利機會，並增加敏感軍事資訊外洩的風險。以色列當局近期已起訴兩人，指控他們利用機密資訊在Polymarket下注。

隨著交易規模迅速擴大，美國國內監管壓力也逐漸升高。民主黨籍康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）表示，正起草立法，以禁止他所稱「腐敗且破壞穩定」的預測市場。

目前提供伊朗相關賭盤的Polymarket平台主要在美國境外運作。該公司正計畫在商品期貨交易委員會（CFTC）監管下推出美國市場版本，相關監管爭議因此持續升溫。

更多 >
