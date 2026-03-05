美中監管僵局難解 Nvidia傳將台積H200晶片產能轉用擴產Vera Rubin

傳Nvidia研判輸往中國的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供中國市場的H200晶片。（路透）

英國金融時報引述知情人士報導，Nvidia輝達(另稱英偉達)研判輸往中國的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供中國市場的H200晶片。

兩名知情人士向金融時報透露，輝達已將台積電原用於生產 H200 晶片的產能，轉移生產下一代 Vera Rubin晶片。

此舉顯示，歷經多月對美國出口審核和中國官方限制措施的不確定性後，輝達不再指望 H200短期在中國會有顯著買氣。

H200屬於輝達較舊一代的AI處理器，原本即定位為符合美國出口管制規範的版本。至於今年發布的Vera Rubin，則是最新的晶片架構，專為更複雜的 AI 系統所設計，OpenAI和Google等美國科技大廠無不競相爭取訂單。

其中一位知情人士透露：「與其因懸而未決而空等，輝達勢得繼續往前，投入可確定的部分，況且高階產品已出現供應短缺。」「這在某種程度上，可能會加速Vera Rubin的交貨和推出時程。」

在美國這邊，相關審核程序不久便停滯，因為美國國務院嚴密審核，有意增加中國將H200晶片用於危及美國國安用途的難度。

至於中國這邊，知情人士透露，儘管官方未公布詳細資訊，但中國海關仍將H200列入禁止進口清單，除非進口商能取得北京當局的核准函。

知情人士透露，輝達已生產約25萬顆H200晶片。他告訴金融時報，若美中兩國政府僅允許有限的訂單，現有庫存應足以滿足需求。