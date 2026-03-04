摩根史坦利傳要全球裁員3% 約2500人

摩根史坦利（Morgan Stanley）位於紐約市全球總部。 (路透)

摩根史坦利（大摩）傳出將裁員約3%，影響到在投資銀行與交易部門，財富管理、資產管理等三大部門工作的美國與海外員工。

對於這家全球約有8.3萬名員工的大銀行而言，此次裁減人力的規模接近2,500人。

要求匿名的知情人士表示，此次裁員涉及前台和後台員工。裁員與個人績效有關，同時也反映了業務重點和辦公地點策略的調整。

裁員行動是在摩根史坦利去年全年淨利創下紀錄，並將執行長皮克（Ted Pick）薪酬調高32%之後。投資銀行與交易部門，以及財富管理部門，去年的營收還都創下新高。

知情人士指出，裁員上周就開始，許多行動是在周三（4日）執行。近年來，大摩已進行過多輪裁員。

大摩與其他華爾街同業，去年業績表現是史上最強之一，主要是大型企業進行更多併購活動，交易員忙著掌握市場波動獲利，而高資產客戶仍然持續增加支出。去年第4季，大摩的財富管理部門營收成長13%，通常該部門貢獻公司總營收接近一半。

據了解，這波在財富管理部門削減的職位，包括私人銀行家以及後勤支援人員。部分受影響員工從事為財富管理客戶提供房屋貸款服務的相關工作。