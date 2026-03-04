我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

摩根史坦利傳要全球裁員3% 約2500人

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根史坦利（Morgan Stanley）位於紐約市全球總部。 (路透)
摩根史坦利（Morgan Stanley）位於紐約市全球總部。 (路透)

摩根史坦利（大摩）傳出將裁員約3%，影響到在投資銀行與交易部門，財富管理、資產管理等三大部門工作的美國與海外員工。

對於這家全球約有8.3萬名員工的大銀行而言，此次裁減人力的規模接近2,500人。

要求匿名的知情人士表示，此次裁員涉及前台和後台員工。裁員與個人績效有關，同時也反映了業務重點和辦公地點策略的調整。

裁員行動是在摩根史坦利去年全年淨利創下紀錄，並將執行長皮克（Ted Pick）薪酬調高32%之後。投資銀行與交易部門，以及財富管理部門，去年的營收還都創下新高。

知情人士指出，裁員上周就開始，許多行動是在周三（4日）執行。近年來，大摩已進行過多輪裁員。

大摩與其他華爾街同業，去年業績表現是史上最強之一，主要是大型企業進行更多併購活動，交易員忙著掌握市場波動獲利，而高資產客戶仍然持續增加支出。去年第4季，大摩的財富管理部門營收成長13%，通常該部門貢獻公司總營收接近一半。

據了解，這波在財富管理部門削減的職位，包括私人銀行家以及後勤支援人員。部分受影響員工從事為財富管理客戶提供房屋貸款服務的相關工作。

世報陪您半世紀

上一則

韓股暴跌「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

延伸閱讀

舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人

舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人
Block執行長多西宣布大裁員 股價應聲大漲

Block執行長多西宣布大裁員 股價應聲大漲
AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央
引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光

引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光

熱門新聞

美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系