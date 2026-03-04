我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克。（路透）
圖為美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克。（路透）

美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）正密切關注中東衝突帶來的新通膨風險，認為美國通膨持續高於聯準會（Fed）2%目標，加上勞動市場持續浮現回穩跡象，讓Fed不需要急於再次降息。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）則表示，伊朗爆發戰爭為利率路徑帶來不確定性。

今年是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權成員的哈瑪克，早在美國和以色列攻擊伊朗及能源價格大漲前就對通膨感到憂心。哈瑪克對Fed去年下半年三度降息持懷疑態度，而且目前似乎更猶豫是否進一步降息。這意味如果美國總統川普任命的Fed下任主席華許今年推動激進降息，哈瑪克仍會強力反對。

哈瑪克接受紐約時報訪問時說：「從政策角度來看，我們處於絕佳位置…我認為我們可能按兵不動很長一段時間。」

哈瑪克認為Fed政策處於「中性」狀態，意味目前利率既不會推升也不會抑制消費者需求。基於通膨太高但勞動市場相對穩定，哈瑪克認為Fed應聚焦於減輕物價壓力。

哈瑪克說：「如果勞動市場浮現新疲態，這可能意味我們需要加碼提供寬鬆。如果通膨未如我所料朝目標邁進，則可能意味需要對經濟設下其他限制。」

另一方面，今年也有投票權的卡斯哈里原本預測Fed今年將降息一次，但這種看法在美國攻擊伊朗後開始鬆動。卡斯哈里3日在美國紐約彭博投資（Bloomberg Invest）會議上說：「在地緣政治事件紛擾之際，目前我們還需要觀察許多數據。」

Fed官員繼1月決議利率按兵不動後，本月開會時預料將再次維持利率不變，今年底前將降息兩次的機率本周也已下降。

世報陪您半世紀

利率 降息 以色列

上一則

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

延伸閱讀

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫
中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎
亞特蘭大聯準銀行總裁臨去警告 對Fed的政治鬥爭將傷害美國地位

亞特蘭大聯準銀行總裁臨去警告 對Fed的政治鬥爭將傷害美國地位
Fed官員認為近期無須降息 就業穩定 通膨仍待觀察

Fed官員認為近期無須降息 就業穩定 通膨仍待觀察

熱門新聞

美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
中東戰局急劇變化，全球投資人無不緊盯周一開盤後的情勢變化。(路透)

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

2026-03-01 09:03

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣