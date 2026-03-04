我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
即使美以持續轟炸伊朗，市場展現了令人印象深刻的韌性。美股示意圖。（路透）
即使美以持續轟炸伊朗，市場展現了令人印象深刻的韌性。美股示意圖。（路透）

美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

道瓊工業指數上漲 238.14點，漲幅 0.5%，收在 48,739.41 點；史坦普 500 指數上漲 52.87 點，漲幅 0.8%，收在 6,869.5 點；那斯達克綜合指數上漲 290.79 點，漲幅 1.3%，收在 22,807.48 點。

費城半導體指數大漲1.9%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各漲5.8%；美光漲5.6%，台積電ADR漲1.2%。

衡量股市預期波動率的 VIX 指數下跌約 10%，收在 21 左右。小型股表現同樣亮眼，羅素 2000 指數上漲 1.1%。

市場對 AI 產業前景和軟體股的信心回升，史坦普 500 指數中的資訊技術和非必需消費品股領漲。美國 2 月份服務業擴張速度創下 2022 年年中以來最快紀錄，且通膨壓力有緩解跡象；ADP 私人企業新增就業數據優於預期，可見經濟基本面穩健。聯準會（Fed）理事米蘭表示，儘管衝突存在，維持降息路徑仍屬適當，激勵市場走揚。

美國財長貝森特證實，川普政府可能在本周將普遍性關稅從 10% 提高至 15%，但市場聚焦於能源供應穩定性。川普承諾為通過荷莫茲海峽的船隻提供海軍護航與風險保險後，恐慌氣氛降溫。布蘭特原油價格維持在每桶 81.40 美元，與周二收盤持平。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，「即使伊朗衝突持續，市場展現了令人印象深刻的韌性，目前的狀態更像是盤整而非情緒化拋售。」Clearstead Advisors 高級總經理 Jim Awad 則提醒，投資人雖重拾信心抄底先前超賣的科技股，但仍應對後續發展保持理性，避免過度看多或看空。

能源類股周三表現疲軟，艾克森美孚（Exxon Mobil）下跌 1.3%，康菲石油（ConocoPhillips）下跌 2.4%。

藥廠 Moderna 股價飆漲 16%，該公司同意支付最高 22.5 億美元，以和解延宕多日的 COVID-19 疫苗專利訴訟。

受經濟活動數據支撐，市場重新肯定具成長潛力的軟體公司，指標類股表現強勢。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 英特爾

上一則

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

下一則

伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

延伸閱讀

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔 指數上漲

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔 指數上漲
華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市
川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫
原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

熱門新聞

美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
中東戰局急劇變化，全球投資人無不緊盯周一開盤後的情勢變化。(路透)

中東大亂 還有什麼可買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

2026-03-01 09:03

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣