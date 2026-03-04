網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

近日網路流傳訊息稱，美國將於3月起淘汰舊版美元紙鈔，若未將2013年前發行的美元更換，未來可能變成「廢紙」。銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。

近期在華人社區的討論中，也有不少民眾分享自己的經驗。有民眾表示，部分商店對舊版100元紙鈔較為謹慎，甚至出現不願收取的情況，讓一些持有舊鈔的顧客感到不便，也擔心手中的現金未來是否會受到影響。也有人表示，自己到銀行取款時仍會收到舊版紙幣，因此對網路流傳的說法感到困惑，不確定是否需要將家中的舊鈔拿到銀行更換。

還有民眾說，一些店員甚至在收到舊版美元後，對這類紙鈔較為謹慎，甚至建議顧客到銀行兌換新鈔再使用。隨著相關說法在社區間流傳，不少民眾表示，雖然未看到官方明確說明，但仍對舊鈔是否會受到影響感到疑惑。對此，銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。

法拉盛第一銀行營運長蔡鎮昌表示，他近日曾向相關金融機構查詢，也未聽說美國將淘汰舊版美元紙鈔的消息。他指出，銀行體系若有重大貨幣政策調整，通常會提前通知金融機構，但目前並沒有收到相關訊息。

蔡鎮昌表示，理論上銀行一般仍會接受舊版美元存入，因為聯邦準備銀行仍會回收與處理舊鈔。不過，他也指出，銀行在接受存款方面具有一定裁量權，個別銀行在特殊情況下可能拒絕某些存款，但整體而言，銀行通常仍會接受舊版美元。

至於商家是否接受舊鈔，他表示這屬於店家自行決定的商業行為，法律並未強制商家必須接受特定紙鈔，因此部分商家可能因設備或其他因素選擇不收，但並不代表紙鈔已失效。

另根據美國聯邦準備理事會(Federal Reserve)與財政部 說明，所有已發行的美元紙鈔均屬法定貨幣(legal tender)，仍可用於支付，不會因為新紙鈔推出而失效。