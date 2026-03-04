戰爭凸顯真價值 Palantir憑「國防護城河」重返飆股 股價五天狂漲14%

數據分析軟體公司Palantir近五個交易日股價大漲14%。（路透）

華爾街 再度看多曾經是AI大飆股的數據分析軟體公司Palantir，隨著它的國防業務成長潛力浮現，在經歷長達四個月的拋售後，市場熱情重返，更有分析師預期Palantir股價可能飆漲近40%。

Palantir股價周二（3日）上漲1.4%，報每股147.22美元，過去五個交易日累計大漲14%。

最新一波漲勢始於上周，當時美國總統川普對伊朗 升高威脅言論；隨後美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，延續了Palantir的漲勢。

根據Rosenblatt分析師的說法，隨著中東戰火紛擾，Palantir應能向軍方證明其日益提升的價值，並平息外界對該公司只是包著AI題材而上漲的疑慮。

Rosenblatt分析師John McPeake周二在給投資人的報告中表示：「戰爭雖令人遺憾，卻凸顯Palantir的價值超越了單純的大語言模型（LLM）」，也就是凸顯出Palantir相較於OpenAI和Anthropic等LLM開發商的優勢。

John McPeake上周才開始給予Palantir買進評等，本次將目標價由150美元調升至200美元，這代表比周二收盤股價還有36%的上漲空間。

此前，Palantir由於估值極高，長期來一直受到分析師的質疑。不過，上個月在股價大幅回落之際，至少有八家機構上調投資建議評級。Palantir股價自11月3日創下歷史高點後，到2月24日低點期間重挫38%。

去年7月，Palantir贏得美國陸軍合約，將75項合約整併為一項為期10年、總值最高達100億美元的單一協議。

在最近一季財報中，Palantir來自美國政府合約的營收為5.7億美元。整體而言，該公司2025年來自美國政府的收入達19億美元，高於2024年的12億美元。

持有該公司股票的Capwealth Advisors投資長帕格里亞表示，近期股價的大漲走勢「是一種情緒性反應，反映市場看好Palantir在政府與軍方體系中的定位。」

他說：「我不認為戰爭會對Palantir的基本面帶來實質改變，但這強化Palantir在政府體系中的地位，也讓它在軍方其他許多領域持續成長與擴張的前景更為穩固。這場戰爭凸顯了該公司在政府中的深度涉入，以及它在那裡所擁有的護城河優勢。」