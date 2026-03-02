美債大跳水 10年期殖利率突破4%

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)
美國公債價格周一（2日）大跌，出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮，迫使交易人士下調對降息幅度的押注，美債殖利率竄升，指標的10年期殖利率重返4%以上。

美國10年期公債殖利率周一攀升8.6個基點至4.048%，創6月6日以來最大單日漲幅。

2年期公債殖利率飆升10個基點至3.48%；30年期公債殖利率上漲6.6個基點至4.699%。

過去幾周，避險買盤一直是美國公債走勢的主要推力。由於投資人為了躲避股市虧損，並擔憂美國與伊朗緊張情勢升高，美債才剛創下一年來最佳單月表現。

然而，在周一，情勢急轉直下。周末中東戰火爆發，引發油價飆升，原本的避險交易迅速消退。隨著原油價格攀升，再度喚起市場對通膨頑固的疑慮，包括貝萊德與品浩（Pimco）等大型資產管理公司此前就已多次提出警告。投資人因此拋售債券。

結果，美債市場情緒全面反轉，創下自10月以來最大跌幅，殖利率自數月低點急升。

Mischler金融集團常務董事Tom di Galoma指出：「在這種情況下，原油顯然會成為一個問題，天然氣同樣如此，這可能延後聯準會後續降息計畫。」

TD證券策略師紐魯茲表示：「在固定收益市場，避險買盤的風險報酬已不具吸引力。回頭看來，利率市場或許已部分反映地緣政治升級的可能性。」

目前，交易人士正為聯準會「更長時間維持高利率」做準備。期貨市場已將聯準會下次降息時點延後至9月，並預期今年底前大約降息兩次、每次1碼，2027年可能再降一次。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在6月會議上降息的可能性已從前一交易日的57.4%降至45.2%，此前市場曾將此次會議視為首次降息機率超過50%的會議，且降息幅度至少為25個基點。

摩根大通執行長戴蒙周一接受CNBC訪問時表示：「通膨可能比人們想像的更高，若真的發生，就像派對上的臭鼬一樣掃興。希望不會如此。」

此外，市場也在評估戰爭成本，以及其對美國預算赤字與債務發行規模可能造成的擴大影響。美國總統川普表示，美國與以色列周末展開的轟炸行動可能持續數周；伊朗則對區域多地展開反擊。

德意志銀行上周報告指出，相較於單純的地緣政治衝擊，油價上漲更可能「顯著」推高殖利率。該行分析過去數十年重大地緣政治事件，包括1990年伊拉克入侵科威特、2001年美國911事件，以及俄羅斯入侵烏克蘭。

法興銀行策略師Manish Kabra周一報告指出，過去50年來五次石油供給衝擊，平均都在接下來一周、三個月及六個月期間削弱10年期公債表現。

降息

