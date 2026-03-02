川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會（Fed）在今年稍晚降息的可能性。（聯合報系資料照片）

如果中東戰事引發油價 升到每桶100美元，對美國和全球經濟成長會有多危險？專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會 （Fed）在今年稍晚降息的可能性，高能源成本也會削弱消費者購買力，進而衝擊經濟。

美國如今在能源方面大致上已達自給自足。根據美國能源資訊局（EIA）的數據，2024年美國人使用的能源中僅17%來自進口，這是40年來最低比率。然而，這並不代表波斯灣石油供應若中斷，就不會衝擊美國經濟，因為全球油價基準仍會受到影響。

ING美國經濟學家奈特利表示：「全球油價若大幅上漲，將讓美國消費者與企業承受痛苦。」這會進一步推高汽油價格，讓美國民眾生活成本高漲。

奈特利估計，若油價達到每桶100美元，可能會把消費者物價指數（CPI）年增率從1月的2.4%推升至4%以上，遠遠高於Fed設定的2%通膨率目標。短期內，這將降低Fed在今年稍晚降息的可能性。

若中東衝突長久且更嚴重，將削弱美國及其他地區的經濟。

巴克萊利率與證券化產品研究主管拉賈迪亞克夏表示：「油價每持續上漲10美元，未來12個月的經濟成長就可能減少10到20個基點（0.1至0.2個百分點）。如果油價升到每桶120美元並維持在那個水準，美國以及全球經濟將會受到相當大衝擊。」

巴克萊銀行策略師費歐塔奇斯表示：「中東局勢顯示，長期衝突與油價上漲的風險升高。歷史上，這類衝擊通常會支撐美元走強。」

該行預期，油價每上漲10%，美元兌一籃子全球貨幣將升值約0.5%至1%。

那麼其他經濟體會還受到什麼影響？中國是波斯灣石油的主要買家，因此若航運嚴重中斷，其經濟將受到損害。根據美國能源資訊署的資料，2024年通過荷姆茲海峽運輸的原油與凝析油中，有84%運往亞洲，液化天然氣（LNG）則有83%運往亞洲。

其中，中國、印度、日本與南韓是主要目的地。

凱投宏觀分析師指出，若布蘭特原油價格升至每桶100美元，全球通膨可能增加0.6至0.7個百分點。