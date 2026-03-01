我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙元宵花車8大道遊行 中華傳統文藝展示 吸引各族裔駐足

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

未來一周美股四大觀察變數 更多元投資機會逐漸浮現

記者張瀞文／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：2月非農就業報告、Challenger 裁員數、ISM指數；1月零售銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有12家，包括博通、邁威爾科技、MongoDB、Gitlab、Crowdstrike、好市多、目標百貨、羅斯百貨、梅西百貨、Kroger、百思買、Veeva系統等。

富蘭克林投顧指出，2026年更多元的投資機會逐漸浮現，價值股、非美國股票、中小型股均值得留意。一些小型企業是推動AI演進與AI基礎建設的推手，對更大的企業提供工具、零組件、服務，也逐漸進入投資人的視線。

富蘭克林投顧指出，另外，還有一些小型企業利用AI推動創新與提升生產力，預計未來市場焦點會從大型企業明顯轉向，關注能商業化AI應用或透過AI工具提升獲利的小型企業。

至於非AI的小型股，富蘭克林投顧指出，「大而美法案」有助刺激2026年出現強勁資本支出周期，這種周期通常有利於小型企業。隨經濟加速成長，將挹注所得分配位於下半部的族群，若成真，更廣泛的經濟成長將惠及更多產業。在2026年，工業、消費耐久財、民生消費、金融、醫療保健等領域均有望出現有趣的投資機會並且有望表現良好。

世報陪您半世紀

關稅

上一則

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

延伸閱讀

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步
美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮

美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮
華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會
美關稅雙刃 台突圍之道

美關稅雙刃 台突圍之道

熱門新聞

人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國股市27日早盤下挫，道瓊工業指數大跌逾600點。路透

PPI太高嚇壞投資人…道瓊重挫逾600點Netflix逆勢勁揚11%

2026-02-27 10:26
國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光