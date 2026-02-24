Citrini「末日報告」掀波：AI推動白領逐底競爭 引爆恐慌賣壓

Citrini Research情境推演警告AI恐引發白領逐底競爭與失業攀升。示意圖。（路透）

上周末發布在Substack，一份來自小型研究機構Citrini Research長約7,000字的情境推演報告，在周一引發科技股、軟體股及私募信貸股全面暴跌，道瓊指數重挫超過800點，史坦普500指數與那斯達克指均跌逾1%。

這篇被稱為「末日報告」的文章並非預測，而是把時間設定在2028年6月的假設場景。報告拋出一個關鍵問題：如果AI 對經濟過於有利，以至於反而成為利空，會發生什麼事？文中描繪全球AI危機，認為人類智力長期是稀缺投入要素，如今這種溢價正在消散，將引發白領工作的「逐底競爭」。

報告指出，AI已在程式設計等領域大規模展現優勢，可能率先衝擊軟體產業。企業若將節省的人事成本再投入AI能力建設，將形成加速裁員的循環。文章設想，美國失業率到2028年可能升破10%。

報告共同作者之一、Lotus Technology Management投資長Alap Shah事後受訪表示，他個人估計未來18個月白領就業可能減少5%，進而拖累消費與信貸品質。

報告點名高風險產業包括企業軟體、支付公司與外送平台，以及銀行、保險與私募信貸等中介型商業模式。文中以DoorDash為例，稱AI代理人可以用更低的成本完成配對與調度，壓縮依賴人際摩擦獲利的模式。

此外，向科技公司提供大量貸款 的銀行與私募信貸機構，若顛覆來得過快，可能面臨資產減值壓力。相對受惠者則是晶片製造商等上游產業。

市場反應迅速擴散。軟體股暴跌，Workday、CrowdStrike與Datadog分別下跌6%至11%，IBM重挫13%，創2000年以來最大單日跌幅。風險蔓延至私募信貸巨擘，Ares、阿波羅、黑石與KKR都下跌至少5%，銀行股也承壓。資金轉向公債與黃金避險，10年期美債殖利率 回落。

Shah對市場的劇烈反應感到驚訝。他解釋，AI愈聰明，能取代的工作愈多，將打擊消費支出。他建議政府考慮對AI帶來的增量利潤徵稅，以緩解大規模失業的衝擊。他也透露，旗下部位偏多晶片股，並放空部分報告提及的中介型企業。