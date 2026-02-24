我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州擬准酒莊售低劑量大麻飲料 大麻零售業反彈

摩根大通CEO批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

Citrini「末日報告」掀波：AI推動白領逐底競爭 引爆恐慌賣壓

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Citrini Research情境推演警告AI恐引發白領逐底競爭與失業攀升。示意圖。（路透）
Citrini Research情境推演警告AI恐引發白領逐底競爭與失業攀升。示意圖。（路透）

上周末發布在Substack，一份來自小型研究機構Citrini Research長約7,000字的情境推演報告，在周一引發科技股、軟體股及私募信貸股全面暴跌，道瓊指數重挫超過800點，史坦普500指數與那斯達克指均跌逾1%。

這篇被稱為「末日報告」的文章並非預測，而是把時間設定在2028年6月的假設場景。報告拋出一個關鍵問題：如果AI對經濟過於有利，以至於反而成為利空，會發生什麼事？文中描繪全球AI危機，認為人類智力長期是稀缺投入要素，如今這種溢價正在消散，將引發白領工作的「逐底競爭」。

報告指出，AI已在程式設計等領域大規模展現優勢，可能率先衝擊軟體產業。企業若將節省的人事成本再投入AI能力建設，將形成加速裁員的循環。文章設想，美國失業率到2028年可能升破10%。

報告共同作者之一、Lotus Technology Management投資長Alap Shah事後受訪表示，他個人估計未來18個月白領就業可能減少5%，進而拖累消費與信貸品質。

報告點名高風險產業包括企業軟體、支付公司與外送平台，以及銀行、保險與私募信貸等中介型商業模式。文中以DoorDash為例，稱AI代理人可以用更低的成本完成配對與調度，壓縮依賴人際摩擦獲利的模式。

此外，向科技公司提供大量貸款的銀行與私募信貸機構，若顛覆來得過快，可能面臨資產減值壓力。相對受惠者則是晶片製造商等上游產業。

市場反應迅速擴散。軟體股暴跌，Workday、CrowdStrike與Datadog分別下跌6%至11%，IBM重挫13%，創2000年以來最大單日跌幅。風險蔓延至私募信貸巨擘，Ares、阿波羅、黑石與KKR都下跌至少5%，銀行股也承壓。資金轉向公債與黃金避險，10年期美債殖利率回落。

Shah對市場的劇烈反應感到驚訝。他解釋，AI愈聰明，能取代的工作愈多，將打擊消費支出。他建議政府考慮對AI帶來的增量利潤徵稅，以緩解大規模失業的衝擊。他也透露，旗下部位偏多晶片股，並放空部分報告提及的中介型企業。

世報陪您半世紀

AI 殖利率 貸款

上一則

會再引發美股賣壓？Anthropic 24日舉行AI線上發表會

延伸閱讀

摩根大通CEO批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

摩根大通CEO批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前
CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢
已有限制贖回資金消息 美私募信貸市場恐迎「金絲雀時刻」

已有限制贖回資金消息 美私募信貸市場恐迎「金絲雀時刻」
美股三大股指齊收低 私募股權公司急挫 地緣政治擔憂加劇

美股三大股指齊收低 私募股權公司急挫 地緣政治擔憂加劇

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重