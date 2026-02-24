蘋果傳研發AI別針 擴大視覺智慧服務

我的頻道

編譯劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
媒體報導，蘋果執行長庫克正全力推動AI穿戴裝置，包括AI吊墜和配備相機的AirPods，藉此實現蘋果「視覺智慧」（Visual Intelligence）的目標。業界預估，蘋果AI新裝置將搭載更多鏡頭、揚聲器、麥克風，英濟、華晶科、揚明光、菱生等台廠有望迎來新商機。

近來有傳聞指出，蘋果正在研發一種可搭配Apple Intelligence運作的別針或吊墜裝置，而這類裝置和先前預測的相機版AirPods，共同構成了一個庫克渴望引進的「第三類產品」。

彭博記者葛曼在每周日刊出的電子報回顧，庫克近日對AI穿戴裝置以及和「視覺智慧」相關的種種暗示日益頻繁。據悉，「視覺智慧」是Apple Intelligence的核心元素，專門處理基於照片或圖像內容的詢問。

葛曼提到，在上季法說會上，庫克特別提到視覺智慧，並宣稱這是Apple Intelligence很熱門的功能，且在一次對全體員工會議上，庫克也堅稱，憑藉著高達25億台裝置的龐大安裝基數，蘋果在AI領域擁有「巨大優勢」。葛曼認為，庫克多次點名視覺智慧頗耐人尋味，若非庫克深信蘋果未來在此領域大有可為，他不會如此大張旗鼓宣傳。

此外，這也暗示蘋果最終會以自研模型取代這些外部AI系統，一旦達成此目標，蘋果會順勢推出自家的全新硬體，AI穿戴裝置領域最先亮相的產品，預料會是新款的AirPods。

市場預測，配備相機的AirPods預計將於2026年底問世，並在這一對個人音訊配件上加裝鏡頭，而這些相機將賦予AI觀察世界的視野，類似Apple Glass等智慧眼鏡的功能，但省去了鏡框，儘管相機解析度較低，或採紅外線規格，但並非用於拍照，而是為了讓Apple Intelligence觀察周遭環境。

此外，近期市場盛傳的品項還有AI別針，但也被指可能是一種同樣能別在衣物上的吊墜。業界人士推測，這款裝置同樣會配備相機，用來提供資訊給Apple Intelligence。

英濟主要負責供應微型雷射光機，且曾經打入Humane的AI PIN供應鏈。華晶科與高通緊密合作，跨足AI智慧視覺影像解決方案。菱生供應MEMS封測；揚明光為全球最大微投影模組，上述業者均有望擠入蘋果AI穿戴供應鏈，估計將受惠最深。

AI 庫克 Apple

