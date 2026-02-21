已有限制贖回資金消息 美私募信貸市場恐迎「金絲雀時刻」

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
美國另類資產管理公司Blue Owl決定限制旗下一檔私募信貸基金投資人贖回資金，加深市場對1.8兆美元私募信貸市場潛藏風險的憂慮，相關企業股價應聲下挫。

Blue Owl表示，旗下瞄準散戶、簡稱為OBDC II的商業發展公司（BDC）Blue Owl Capital Corp II投資人將再也無法每季贖回資金，捨棄本季稍晚重新開放贖回的計畫。OBDC II將轉而透過定期分配歸還資金，資金來源是貸款償還、資產出售或其他交易。

私募信貸業面臨的審視近幾個月已因為市場價位和貸款品質而日益增加，Blue Owl最新舉措凸顯散戶投資人跨足這個快速成長市場面臨的風險。私募信貸基金投資人普遍允許每季贖回部分資金，但如果贖回要求超過設下的限制，基金支付金額可能受限。Blue Owl旗下兩家未上市BDC最近一季贖回率都高於5%，聚焦於科技的OTIC贖回要求則躍升至淨資產價值的15%左右。

伊爾艾朗質疑，Blue Owl限制投資人贖回資金，恐是私募信貸領域的「礦坑裡金絲雀」時刻，與上一場金融危機前的2007年8月情況類似。

貸款

