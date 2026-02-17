蘋果3月新品發表會可能推什麼？媒體邀請函透露端倪

蘋果最新活動的媒體邀請函。（取材自蘋果）

蘋果公司16日發出邀請函，將於3月4日舉行新品發表會，邀請加入獲得「特別的蘋果體驗」，但地點不在加州 總部，暗示比起在加州總部舉行的秋季發表會，這次活動規模將較小，也將較低調。

蘋果的邀請函表示，將在美東時間3月4日上午9時舉行實體發表會，取得「特別的蘋果體驗」，並邀請媒體參加於紐約、倫敦及香港的聚會，取得「特別的蘋果體驗」。

邀請函圖像為3D的蘋果商標設計，以黃、綠、藍色的圓盤樣式組成，與往常的銀色與灰階不同，暗示可能會推出有更多色彩選項的平價MacBook。

值得注意的是，蘋果特別使用「體驗」一詞，而非「活動」。相較於在蘋果總部的活動，在其他城市舉行的活動規模可能較小。蘋果先前已舉行類似規模的活動，例如在孟買推出iPhone 16e、在倫敦推出M4 iPad Pro。

這個時間點也符合蘋果往年春季都會更新Mac與iPad產品線的時機，雖然邀請函並未說明這次活動的主題演講是否會線上串流直播，但蘋果2020年因新冠疫情而調整活動策略以來，這種方式已成慣例。

彭博資訊已報導，蘋果一直在計劃今年年上半年發布多款新產品，包括新款MacBook Pro、MacBook Air、多種顏色可選的低價MacBook以及新款iPad。蘋果也計劃於近期發布iPhone 17 e，更新中階智慧手機產品線。