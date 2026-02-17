我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠服務業除夕雖忙 下班不忘慶團圓「要跟家人一起熱熱鬧鬧的」

世界日報50周年登上時報廣場 賀歲迎馬年 向全球華人送上祝福

蘋果3月新品發表會可能推什麼？媒體邀請函透露端倪

國際中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果最新活動的媒體邀請函。（取材自蘋果）
蘋果最新活動的媒體邀請函。（取材自蘋果）

蘋果公司16日發出邀請函，將於3月4日舉行新品發表會，邀請加入獲得「特別的蘋果體驗」，但地點不在加州總部，暗示比起在加州總部舉行的秋季發表會，這次活動規模將較小，也將較低調。

蘋果的邀請函表示，將在美東時間3月4日上午9時舉行實體發表會，取得「特別的蘋果體驗」，並邀請媒體參加於紐約、倫敦及香港的聚會，取得「特別的蘋果體驗」。

邀請函圖像為3D的蘋果商標設計，以黃、綠、藍色的圓盤樣式組成，與往常的銀色與灰階不同，暗示可能會推出有更多色彩選項的平價MacBook。

值得注意的是，蘋果特別使用「體驗」一詞，而非「活動」。相較於在蘋果總部的活動，在其他城市舉行的活動規模可能較小。蘋果先前已舉行類似規模的活動，例如在孟買推出iPhone 16e、在倫敦推出M4 iPad Pro。

這個時間點也符合蘋果往年春季都會更新Mac與iPad產品線的時機，雖然邀請函並未說明這次活動的主題演講是否會線上串流直播，但蘋果2020年因新冠疫情而調整活動策略以來，這種方式已成慣例。

彭博資訊已報導，蘋果一直在計劃今年年上半年發布多款新產品，包括新款MacBook Pro、MacBook Air、多種顏色可選的低價MacBook以及新款iPad。蘋果也計劃於近期發布iPhone 17e，更新中階智慧手機產品線。

世報陪您半世紀

加州 iPhone iPhone 17

上一則

Fed將放鬆銀行承作房貸法規 鼓勵銀行業增加貸放

延伸閱讀

冬季風暴席捲加州 雖有災情卻屬喜雨

冬季風暴席捲加州 雖有災情卻屬喜雨
佛爾森 獲選加州最宜居城市

佛爾森 獲選加州最宜居城市
Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？
傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

傳蘋果3月推1,000美元以下平價筆電 主攻「這族群」

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代