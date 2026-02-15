蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

蘋果據悉同意以兩倍價採購鎧俠的NAND，下一代iPhone漲價勢在必行，至少較高階版的產品是如此。（歐新社）

科技網站wccftech報導，X平台上的@jukan05用戶，透露蘋果公司（Apple）已接受日本 記憶體大廠鎧俠開出的條件，將以兩倍價格採購其生產的NAND快閃記憶體。而且這還是1-3月的價格，之後將每季視情況重新議價，意味4-6月情況仍可能有變。

報導指出，蘋果希望下一代iPhone 系列手機能儘量不要漲價，以目前記憶體價格飆漲的情況來看恐怕很難辦到，但蘋果或許可以維持入門款的價格不變，多少有助維持市占。只不過高階手機恐怕就免不了走上漲價一途。

天風國際證券資深分析師郭明錤先前曾表示，記憶體漲價趨勢看來已確立，但iPhone 18的定價策略是「儘可能不漲價」，至少起始價不動，後續再用「服務」部門的業績補回來。

蘋果的服務部門，上季貢獻300.13億美元營收，改寫歷來最高紀錄，年增率約14%。

報導也說，最新消息傳出，美國國防部 已將中國的長鑫存儲與長江存儲兩家公司，移出黑名單，相當於為消費性產品採用中製DRAM與NAND快閃記憶體打開大門，因此蘋果或許很快就能將其列入供應商名單，有助降低記憶體成本。