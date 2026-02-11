我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

奧特曼唱旺ChatGPT 稱每月用戶增一成

編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據CNBC看到的OpenAI內部訊息，OpenAI執行長奧特曼日前告訴員工，旗下主力產品ChatGPT「已重新回到每月成長超過10%」，並準備在本周推出「Chat模型更新版 」，另外，ChatGPT正在測試廣告投放，以增加營收來源。

法人指出，Gemini快速崛起搶ChatGPT地盤，讓OpenAI倍感壓力。如今奧特曼釋出ChatGPT成長性回到每月10%以上，並推出更多版本與應用，意味將持續擴增AI伺服器建置。

ChatGPT目前每周有逾8億用戶使用，但來自Google、Anthropic的競爭壓力愈來愈大。因Gemini 3.0廣受好評，使得OpenAI去年12月一度進入「紅色警戒」，加速改善ChatGPT功能，多項專案暫停以集中資源投入強化ChatGPT。

CNBC報導，OpenAI上周為程式開發產品Codex推出新模型GPT-5.3-Codex，提供蘋果用戶獨立的應用程式。奧特曼給員工的訊息中表示，Codex與一周前相比，成長約50%，這款產品定位與Anthropic的Claude Code競爭。

ChatGPT AI OpenAI

上一則

電動車銷售走下坡 美電池廠轉向儲能系統

下一則

價格急升 記憶體晶片荒恐至年底

延伸閱讀

ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答

ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答
奧特曼報喜：ChatGPT又再加速成長

奧特曼報喜：ChatGPT又再加速成長
Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多

Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多
抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

抨擊ChatGPT顯示廣告 Anthropic超級盃暗諷同業 奧特曼不甘示弱回應了

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返