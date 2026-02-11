奧特曼唱旺ChatGPT 稱每月用戶增一成

根據CNBC看到的OpenAI 內部訊息，OpenAI 執行長奧特曼日前告訴員工，旗下主力產品ChatGPT 「已重新回到每月成長超過10%」，並準備在本周推出「Chat模型更新版 」，另外，ChatGPT正在測試廣告投放，以增加營收來源。

法人指出，Gemini快速崛起搶ChatGPT地盤，讓OpenAI倍感壓力。如今奧特曼釋出ChatGPT成長性回到每月10%以上，並推出更多版本與應用，意味將持續擴增AI伺服器建置。

ChatGPT目前每周有逾8億用戶使用，但來自Google、Anthropic的競爭壓力愈來愈大。因Gemini 3.0廣受好評，使得OpenAI去年12月一度進入「紅色警戒」，加速改善ChatGPT功能，多項專案暫停以集中資源投入強化ChatGPT。

CNBC報導，OpenAI上周為程式開發產品Codex推出新模型GPT-5.3-Codex，提供蘋果用戶獨立的應用程式。奧特曼給員工的訊息中表示，Codex與一周前相比，成長約50%，這款產品定位與Anthropic的Claude Code競爭。