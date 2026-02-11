微軟恐受AI威脅 華爾街調降評級

我的頻道

編譯黃淑玲、季晶晶／綜合報導
微軟股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街機構調降。（路透）
受人工智慧（AI）可能威脅軟體的衝擊，微軟股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街機構調降。但微軟的預估本益比，自1月29日以來都一直低於IBM，這也是2013年7月來首度比IBM便宜。

Melius分析公司9日將微軟股票評等從「買進」調降至「持有」，並將微軟的目標價下修至430美元，是華爾街最低的目標價之一，理由包括對微軟資本支出的擔憂。上周，Stifel金融服務公司才對微軟進行類似的降評，當時分析師警告微軟Azure雲端運算業務的成長速度正在放緩。

Melius分析師在最新報告中寫道：「Anthropic推出的Cowork等產品，讓微軟強大的365套裝軟體可能面臨挑戰，甚至或許為了保持競爭力，不得不免費提供Copilot。如此這將損及微軟最賺錢的『生產力』部門的成長與獲利能力。」「這樣的現實，也會消耗Azure的內部算力資源，進而限制了雲端事業表現可以優於預期的空間」。

投資人現在對整個軟體產業的長期前景，益發感到不安。

Anthropic等公司發表的新AI工具，被視為一股主要的顛覆力量，並可能成為軟體業成長永久的逆風。

Melius分析師認為，微軟正處於一種「雙輸」局面，需要顯著增加資本支出，以跟上Google母公司Alphabet、亞馬遜等對手的腳步。軟體業務營收受影響的話，代表自由現金流「可能再受到衝擊」。然而，如果現在不增加支出，「那就反映出，若非執行出了問題，就是必須管理獲利。這兩者都不是好事」。

雖然微軟不到一周內遭兩家公司降評，但彭博追蹤的分析師當中，仍約有96%建議買進微軟股票，其餘則給予相當於「持有」的評等，沒有任何分析師建議賣出。市場目前平均目標價略高於600美元，較目前股價有大約45%上漲空間。

另外，自1月29日起，微軟的預估本益比約為23倍，低於IBM的23.7倍，是自2013年7月25日以來首次出現微軟相對比IBM便宜的情況，顯示投資人正重新衡量微軟等大舉投資AI基礎設施企業的長期回報潛力。

財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評

微軟比IBM更「便宜」？AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

微軟市值單日蒸發3,570億美元 僅次Nvidia紀錄 居美股史上次高

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

