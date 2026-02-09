黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文說，如果只能在黃金或比特幣中二選一，他會毫不猶豫地選擇比特幣，因為比特幣有供給上限，價格只有可能往上。

他說：「我常被問到，黃金與比特幣哪個是更好的投資，顯然我會說兩個都投資以多元化資產配置，再增添白銀部位。」

「但如果我只能選一樣資產，我會選比特幣，為什麼呢？這是因為黃金理論上供應並無限制，當黃金價格上漲，包括我在內的金礦商會挖掘更多黃金。」

「但比特幣設計上限為2,100萬枚...我們已逐步接近這個數字。這意味著，從設計上來看，隨2,100萬枚比特幣經挖掘完畢，沒辦法再增加比特幣。這真是高明的設計，代表比特幣的價格只會往上。」

「很開心我早就買進比特幣，而我依然在採黃金與鑽油。請多保重。」

