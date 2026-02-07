我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府將啟動新避寒安置、街頭外展措施

盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

英特爾（Intel）向來是營收和員工人數最高半導體公司，但隨著該公司近幾年大舉裁員，全球最大半導體雇主的頭銜，如今可能被台積電搶走。

科技網站Tom's Hardware報導，由於2024和2025年大舉裁員，截至去年12月27日英特爾員工數已降至8萬5,100人。相較之下，截至2024年12月31日台積電有8萬3,825名全職員工。隨著台積電在拓展海外事業版圖與在台灣打造新產能之際積極徵才，該公司4月中旬公布的年報很可能顯示全職員工數從8萬3,825人大幅上升，超越英特爾成為半導體業最大雇主，是史上頭一遭。

儘管持續精簡人力，目前英特爾員工數仍高於超微（AMD）、輝達（Nvidia）與安謀（ARM）總和。截至2025年底超微約有3.1萬名全職員工，輝達截至2025年度（2025年1月26日止）雇用約3.6萬名全職人力，安謀截至2025年3月31日則約有8,330名全職員工。人工智慧（AI）和資料中心商機擴大推升半導體需求，已為這些業者帶來巨大助益，進而促使他們積極徵才。

值得注意的是，把英特爾拿來與半導體業其他公司比較其實不完全公平。英特爾是僅存少數整合元件製造商（IDM）之一，也是唯一仍以自家先進製程技術生產晶片的IDM。相較之下，台積電是全球最大晶圓代工製造商，晶圓廠和封裝設施數量必定高於英特爾，員工人數凸顯該公司製造事業規模。

英特爾 台積電 輝達

上一則

爭AI霸主 亞馬遜今年計畫投資2000億美元 比預期高出33%

延伸閱讀

伺服器CPU也傳供應吃緊 拉長交貨期

伺服器CPU也傳供應吃緊 拉長交貨期
晶片短缺擴及伺服器CPU？英特爾、AMD傳已拉長中國客戶交貨期

晶片短缺擴及伺服器CPU？英特爾、AMD傳已拉長中國客戶交貨期
英特爾進軍GPU 強碰Nvidia、超微

英特爾進軍GPU 強碰Nvidia、超微
英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角