我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

Nvidia 200億美元注資OpenAI 台積、鴻海等供應鏈添營運動能

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

彭博引述知情人士報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）將與OpenAI達成協議，在OpenAI最近一輪籌資活動中投資200億美元，也寫下輝達對這家ChatGPT開發商單筆最大規模投資紀錄。法人看好，隨OpenAI再獲注資，台積電、鴻海、廣達、緯創、台達電等供應鏈營運迎新動能。

知情人士透露，輝達這筆注資已接近定案。不過，這項交易目前尚未最終敲定，具體條款仍有可能變動。

彭博新聞先前報導，OpenAI在新一輪募資尋求高達1000億美元的資金，其中大部分來自科技巨擘。亞馬遜已對注資高達500億美元進行討論，軟銀則洽談投資最多300億美元。先前英國金融時報（FT）曾報導，輝達可能投資高達200億美元。

輝達執行長黃仁勳本周接受CNBC訪問時強調，輝達投資OpenAI的計畫照常進行，他告訴CNBC主持人克拉莫（Jim Cramer）說：「完全沒有波折，一切都在軌道上。」

黃仁勳強調，「我們一定會參與下一輪投資，這點毫無疑問。」

根據先前市場的推算，OpenAI整體估值約為8300億美元，已躋身全球最具影響力未上市科技企業之列。

去年9月，黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼共同宣布一項意向書，輝達將分階段向OpenAI投資高達1000億美元。OpenAI則將建立基於輝達技術的AI基礎設施，電力需求上看10 GW（百萬瓩）。

不過，去年11月一份美國證管會（SEC）申報文件顯示，這筆交易尚未最終敲定。上周末，華爾街日報更報導指出，此協議已「陷入凍結」。

路透本周稍早另披露，OpenAI對輝達最新一代AI晶片不甚滿意，去年起開始尋求替代方案。但奧特曼也在社群平台X發文澄清說，輝達生產「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」。

另外，黃仁勳3日在休士頓一場會議上表示，目前在許多地方造成電網負擔的大規模人工智慧（AI）產能建設，最終將導致能源成本降低。

AI OpenAI 輝達

上一則

聯準會溝通緊縮 外界關注 準主席華許迄今未公開露面

下一則

關稅衝擊 台灣經部補助300家工廠轉型

延伸閱讀

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯
奧特曼反駁報導 盛讚Nvidia晶片

奧特曼反駁報導 盛讚Nvidia晶片
黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象