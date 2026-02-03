AI用電荒點火 燃料電池股噴發 這門生意能撐多久？

AI資料中心用電荒推升行情，以美國加州Bloom Energy為首的燃料電池股大漲。（取材自Bloom Energy官網）

金融時報報導，人工智慧資料中心擴張，推動晶片製造商、電力公司與網通設備族群股價大漲，如今，以美國加州 Bloom Energy為首的燃料電池公司也加入這波漲勢，顯示投資人與科技公司為確保資料中心用電，願意押注這類過去較小眾的能源供應商。

Bloom股價過去12個月飆漲逾400%，今年來漲幅達46%。南韓Doosan Fuel Cell、英國Ceres Power及加拿大Ballard Power Systems今年漲幅也都超過50%。

隨著投資人尋找參與AI 題材的新途徑，加上科技公司為避免連接電網的漫長等待以及燃氣渦輪供應吃緊，轉而尋求現場發電方案，燃料電池產業因此受惠。

Bloom的燃料電池主要使用天然氣，在高溫下透過陶瓷片釋放電子以產生穩定電力，具備部署快、占地小、易擴充等優點，且不涉及燃燒，現場碳排放較低。該公司已向工業、製造與醫療客戶供應至少1.5GW燃料電池，並逐步將重心轉向資料中心，全球累計供應規模超過400MW。

今年1月，Bloom與公用事業公司American Electric Power簽署一筆價值26.5億美元的交易，將供應1GW燃料電池。高盛 分析師預估，到2030年，燃料電池最多可提供資料中心用電需求成長的15%。

然而，科技集團宣稱的AI資本支出能否落實，令分析師質疑燃料電池製造商是否正捲入AI估值泡沫。投資人給予Bloom的估值溢價頗高，其股價約為明年預期獲利的215倍，遠高於多數能源同業。

燃料電池的吸引力可能也有時限。隨著燃氣渦輪機與發電機製造商擴大產能，加上GE Vernova進入燃料電池市場，競爭將加劇。此外，部分資料中心合約的實際規模與售價未揭露，獲利能見度有限，這波AI帶動的燃料電池熱潮能持續多久，正受到市場重新評估。