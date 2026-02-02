OpenAI對Nvidia部分晶片不滿？奧特曼火速澄清

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
這張攝於2025年9月22日的插圖中，可見Nvidia與OpenAI的標誌。(路透)
這張攝於2025年9月22日的插圖中，可見Nvidia與OpenAI的標誌。(路透)

路透2日引述8名知情人士報導，OpenAI輝達（Nvidia）最新推出的部分人工智慧（AI）晶片表達不滿，並自去年起開始尋求替代方案。

OpenAI的策略轉向，源於其日益重視用於AI「推論」（inference）的晶片。所謂推論，是指像支援ChatGPT的AI模型在回應使用者查詢與請求時所進行的運算過程。輝達在大型AI模型訓練晶片領域仍具主導地位，但推論已成為新的競爭戰場。

一名知情人士表示，OpenAI持續調整產品藍圖，也隨之改變對運算資源的需求，並使該公司與輝達自去年9月展開的交易談判陷入僵局。7名消息人士指出，OpenAI對輝達硬體在特定應用上的回應速度感到不滿，包括軟體開發，以及AI與其他軟體之間的互動。一名消息人士補充，OpenAI需要新的硬體，未來可滿足其約10%的推論運算需求。

2名消息人士指出，OpenAI曾討論與包括Cerebras與Groq在內的新創公司合作，提供更快的推論晶片。但一名消息人士表示，輝達與Groq達成一筆200億美元的授權協議，迫使OpenAI中止與Groq的談判。多名晶片產業高層分析，輝達迅速出手與Groq達成協議，顯示其試圖鞏固自身技術組合，以在快速變化的AI產業中保持競爭力。

對此，輝達執行長黃仁勳1月31日淡化外界關於與OpenAI關係緊張的報導，稱相關說法「荒謬」，並表示輝達仍計畫對OpenAI進行大規模投資。輝達在聲明中指出，「客戶持續選擇NVIDIA進行推論，因為我們在大規模應用下提供最佳效能與總體擁有成本。」

OpenAI執行長奧特曼2日在「X」發文表示：「我們很喜歡與輝達合作，他們製造的是世界上最好的AI晶片。我們希望在很長一段時間內，能持續成為規模龐大的客戶。」他強調：「我不明白這些說法究竟從何而來。」

