我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結冰影響航行 紐約渡輪全面暫停服務

紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高

編譯簡國／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
費半28日早盤可望有亮眼表現。（美聯社）
費半28日早盤可望有亮眼表現。（美聯社）

美國晶片類股28日盤前大漲，費城半導體30檔成分股中，26檔都在盤前走揚，預示費半28日早盤將有亮眼表現，突破27日締造的8,117.18點新高，整體利多可歸因於一個現象：人工智慧（AI）熱潮。

德州儀器（Texas Instruments）因為工業晶片好轉、以及AI熱潮帶旺類比晶片需求，本季財測意外強勁，激勵股價28日盤前狂漲8%，Analog Devices漲2.9%，安森美半導體（On Semiconductor）漲5.1%，車用晶片大廠恩智浦（NXP）ADR也走揚3.5%，格芯（GlobalFoundries）攀漲3.2%，微芯（Microchip）上揚5.1%。

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）上季訂單總額刷新紀錄、且遠超乎市場預期，顯示企業加碼投資AI晶片製造儀器，激勵ASML ADR股價28日盤前大漲6%，並帶動美國同業應用材料（Applied Materials）盤前漲4.7%、科磊（KLA）漲4%、科林研發（Lam Research）走揚4.8%，Nova大漲9%，台積電先進材料和製程解決方案供應商英特格（Entegris）挺升3%。

同時，南韓記憶體晶片大廠SK海力士上季營業利益年比激增137.1%，營收則跳增66.1%，預期隨著AI市場重心從訓練轉向推論，同時分散式架構需求擴大，記憶體的重要性將進一步提升，不僅高頻寬記憶體（HBM）等高效能記憶體的需求將持續成長，伺服器DRAM與NAND快閃記憶體等整體記憶體產品需求也將同步攀升，刺激美國記憶體晶片大廠美光（Micron）盤前勁揚5.2%，Rambus勁漲3%。

另一方面，市場期待微軟與Meta預定28日盤後發布的財報，將揭露資本支出暢旺，也激勵超微（AMD）股價盤前漲2.6%，台積電ADR漲2.5%，輝達（NVIDIA）、為輝達晶片供應電源管理裝置的Monolithic電力系統公司、邁威爾科技（Marvell）、博通（Broadcom）、安謀（Arm）等業者都上漲。

此外，半導體測試機器人巨頭Teradyne、Credo科技集團、Astera Labs、光電大廠Coherent也都乘勢走高，英特爾（Intel）盤前更漲6.4%。

相較下，蘋果供應商Qorvo因財測疲軟，股價盤前暴跌10.4%，並拖累Skyworks Solutions跌8.5%，高通（Qualcomm）股價盤前則小跌0.3%，高效半導體解決方案供應商MACOM科技解決方案控股公司股價沒有波動。

AI 台積電 輝達

上一則

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

延伸閱讀

北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆

北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆
微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角

微軟AI最強Maia 200晶片 台積電家族扮演要角
路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片

路透：黃仁勳訪中之際 中國放行Nvidia首批H200晶片
金屬與記憶體原物料漲不停 侵蝕電動車廠獲利

金屬與記憶體原物料漲不停 侵蝕電動車廠獲利

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園