川普自陷Fed主席遴選困局：既要聽命又要公信力 4人名單難兩全

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed理事沃勒這次在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）表決的動向特別受到檢視。(路透)
川普總統這幾月來一再表示，他心中已有聯準會（Fed）主席人選。但一周又一周過去了，人選遲未揭曉，如今就連對遴選過程的人都不確定，這四位決選人選是否完全符合他要求的條件。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，真正困難在於，川普想要的是一個可能不存在的人選：新任主席既要能執行他降息的要求，又得在華爾街與同僚間具備足夠的公信力來推動政策。

財政部長貝森特負責統籌此次遴選作業，他向川普提出了四位最終名單：前聯準會理事華許、川普2020 年任命的現任聯準會理事沃勒、貝萊德（BlackRock）高階主管李德（Rick Rieder），以及白宮國家經濟委員會主任哈塞特。這四人都代表了川普兩項訴求之間的不同取捨。

川普上周在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）演講，談到最終人選時說：「他們都倍受尊敬，都很優秀……我認為每個人都能勝任愉快。」

隨後，他透露自己對這幾個人選最深層的焦慮：候選人在面談時「盡說些我想聽的話」，但一旦獲得任命，就開始主張獨立性。川普表示：「人一坐上那個位子，轉變之快令人驚訝。這很糟糕，算是不忠誠，但他們終究得去做自己認為對的事。」

川普上月 23 日在 Truth Social 發布貼文，提出了他所謂的「川普規矩」（The Trump Rule）：要求Fed放棄現行的通膨反應機制；因為在此機制下，市場已受制約為將經濟利多視為利空，理由是降息速度會不如預期。他在文末發出明確警告：「任何與我意見相左的人，都別想當聯準會主席！」

提米羅斯認為，川普這兩次言論，道出自己在物色Fed接班人時，為自己設下的困局。

八年前，川普選中鮑爾領導Fed，原本認定鮑爾最可能支持低利率。但後來對鮑爾憤怒不已，令他不滿的是，私募股權基金出身的鮑爾不曾徵詢、也未曾採納他對利率走向的見解。

目前四位人選中，沃勒在華爾街深受歡迎，部分原因在於他最像鮑爾：身為聯準會內部的人士，他始終以理性的論據支持低利率，並將勞動市場視為首要目標。

然而，沃勒和川普並無私交，在上個月僅僅 30 分鐘的面談中，也沒機會建立太多關係。

Fed台北時間周四凌晨將公布決策，預料將按兵不動，這將是去年 9 月以來首度停止降息。連續三次調降後，目前的難題在於，究竟需要具備什麼樣的條件，才能再次啟動降息。

沃勒這次在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）表決的動向也特別受到檢視。如果他表決支持降息，將視同不和川普唱反調的表態，或許有助於在希望渺茫的競爭中突圍。反之，如果他隨多數派投票支持維持利率，雖能強化自己獨立性的聲望，也可能讓他和主席大位失之交臂。

