鮑爾未「跛鴨」 Fed本周利率不動 市場關注暫停降息多久

編譯任中原／綜合報導
美國聯準會（Fed）本周預料將按兵不動，市場焦點擺在這波暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致，尤其是鮑爾顯然並未「跛鴨」，他在決策會後記者會上的發言，將比以往更具份量。

Fed預定美東時間28日下午2時公布利率決策，預料將維持基準利率區間於3.5%至3.75%不變。

在Fed去年12月降息1碼後，美國已公布的兩份消費者物價指數（CPI）報告都顯示通膨相對低調，但是Fed多數官員與許多分析師都認為關稅對通膨的轉嫁效應可能還沒達到頂峰，同時失業率已回降，增添官員對於勞動市場回穩的信心，因此多數官員這次會議預料都將表示，經濟數據支持維持利率不變。

花旗集團經濟學者表示，通膨從高檔回降，但仍高於2%目標，且最近的數據未對未來走向提供明確指引，失業率雖在高檔盤旋，但未急升，這種組合顯示Fed將暫停降息。不過，市場將關注投票結果所顯示、決策官員對鮑爾的支持度。最受市場關注則是川普總統任命的理事沃勒與鮑蔓投票動向，若兩人支持利率不變，暗示兩人與鮑爾站在一邊，支持Fed的獨立性。

經濟學家預期，沃勒將投贊成票，鮑蔓可能提出「異議」。

同時，鮑爾遭到司法部刑事調查，並強力反擊，因此市場人士將更密切注意他這次的記者會發言。花旗指出，投資人觀察重點在於鮑爾將做出何種暗示，「尤其是鮑爾將進一步降息之門開得有多大」。

觀察家也指出，諸多政治新聞、貿易不確定性及Fed主席接任人選可能生變，都將使投資人更重視鮑爾的談話語氣，如果鮑爾的用語使投資人改變對利率的預期，市場可能出現激烈動盪。

Fed將於何時恢復降息或繼續暫停、甚至轉而升息，仍將受後續將公布的經濟數據牽引。

經濟學家認為，美國去年12月失業率雖降到4.4%，但就業市場尚未走出陰霾，因此Fed今年須進一步降息。

鮑爾 降息 利率

